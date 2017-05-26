عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، السياسي الدرزي أيوب قرا، وزيرا للاتصالات.
وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أنه سيتم طرح تعيين أيوب قرا (62 عاما)، على الحكومة للمصادقة عليه في اجتماعها المقرر في وقت لاحق اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
وقرّا، نائب من حزب الليكود اليميني، بزعامة نتنياهو، وهو ينتمي للطائفة الدرزية.
وقد تم تعيين قرّا وزيرا بدون حقيبة، في جانفي الماضي.
ويعتبر قرا ثاني وزير غير يهودي يصل إلى مرتبة وزير، في تاريخ إسرائيل بعد تعيين السياسي الدرزي السابق، صالح طريف، وزيرا عام 2001 في حكومة أريئيل شارون.
وفي فيفري الماضي، تخلى نتنياهو عن حقيبة الاتصالات، بعد انتقادات شديدة طالته بسبب ذلك.
وتشير تقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي (رسمي) إلى وجود أكثر من 130 ألف درزيا في إسرائيل يقيمون أساسا في مناطق الشمال.
وخلافا للعرب المسلمين والمسيحيين في إسرائيل، المخيرون بين التطوع للخدمة العسكرية من عدمه، فإن الدروز مجبرون على الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
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نتنياهو يعين درزيًا وزيرًا للاتصالات
وكالات
عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، السياسي الدرزي أيوب قرا، وزيرا للاتصالات.
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وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أنه سيتم طرح تعيين أيوب قرا (62 عاما)، على الحكومة للمصادقة عليه في اجتماعها المقرر في وقت لاحق اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
وقرّا، نائب من حزب الليكود اليميني، بزعامة نتنياهو، وهو ينتمي للطائفة الدرزية.
وقد تم تعيين قرّا وزيرا بدون حقيبة، في جانفي الماضي.
ويعتبر قرا ثاني وزير غير يهودي يصل إلى مرتبة وزير، في تاريخ إسرائيل بعد تعيين السياسي الدرزي السابق، صالح طريف، وزيرا عام 2001 في حكومة أريئيل شارون.
وفي فيفري الماضي، تخلى نتنياهو عن حقيبة الاتصالات، بعد انتقادات شديدة طالته بسبب ذلك.
وتشير تقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي (رسمي) إلى وجود أكثر من 130 ألف درزيا في إسرائيل يقيمون أساسا في مناطق الشمال.
وخلافا للعرب المسلمين والمسيحيين في إسرائيل، المخيرون بين التطوع للخدمة العسكرية من عدمه، فإن الدروز مجبرون على الخدمة في الجيش الإسرائيلي.