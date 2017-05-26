نفت نسبه للشيخ بن عبد الوهاب مفتي السعودية وأسرة آل الشيخ: أمير قطر ليس منا!

أصدرت أسرة آل الشيخ السعودية بيانا وقعه 200 من أعضائها، أبرزهم مفتي المملكة السعودية ورئيس الشورى ووزير الشؤون الإسلامية نفت فيه نسبة أمير قطر إلى جدهم محمد بن عبد الوهاب.

وقال البيان الذي نشرته صحيفة عكاظ السعودية، إن "الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد من آل مشرف من وهبة من بني تميم. له أربعة أولاد أنجبوا فقط، وهم حسين، وحسن، وعلي، وعبد الله".

وأضاف البيان: "من يدعي أنه يعود نسبه إلى الشيخ من غير هؤلاء الأبناء الأربعة داخل المملكة أو خارجها، فهي دعوى باطلة كاذبة ومختلقة، ولا تمت للحقيقة بأية صلة، كأمير إحدى الدول الخليجية الذي قام ببناء مسجد باسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بلده مدعيا أنه جده".

وطالب الموقعون على البيان بتغير اسم المسجد الذي أسماه الشيخ تميم على اسم الإمام محمد بن عبد الوهاب، وشددوا على أن المسجد الذي بناه لا يتبع المنهج السلفي الصحيح، ولا تسير إدارته على نهج الإمام محمد بن عبد الوهاب وقالوا: "إننا مواطنون سعوديون أولا وأخيرا، ننتمي إلى هذا الوطن، وندين بالطاعة لولاة أمرنا، وانتماؤنا الوطني لا يمكن أن يتقدم عليه أي انتماء قبلي أو غير قبلي".

وثيقة البيان:



