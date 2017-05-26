محاكمة ستة متورطين جنايات العاصمة تعيد النظر في قضية تفجيري2007

ستعيد محكمة جنايات الجزائر يوم 11 جويلية المقبل النظر في قضية ستة (6) متورطين في التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا سنة 2007 قصر الحكومة ومقر الأمن الحضري لباب الزوار.

وذكرت خلية الاتصال لمجلس قضاء الجزائر، الأحد، بأنه سيتم إعادة محاكمة كل من حدوش سليم وأوزنجة خالد وسليمان عدلان وبشار حسان ومعروف خالد وكريتوس مراد حسبما جاء في جدول القضايا الجنائية للدورة العادية الأولى لسنة 2017 والذي تم نشره ببهو مجلس قضاء الجزائر.

وكان اعتداء قصر الحكومة قد خلف 20 قتيلا وأكثر من 220 جريح في حين أدى اعتداء باب الزوار إلى مقتل 11 شخصا وجرح أكثر من 100 شخص.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في 14 مارس 2012 أحكاما بالإعدام في حق ستة متهمين موقوفين (حاضرين) وهم بودربالة فاتح وحدوش سليم وأوزنجة خالد وسليمان عدلان وبشار حسان ومعروف خالد فيما قضت ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق كريتوس مراد.

وأصدرت كذلك حكما بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق بودينة نور الدين بتهمة عدم الإبلاغ عن الجريمة.

كما أصدرت أحكاما غيابية بالإعدام في حق تسعة متهمين آخرين (في حالة فرار) من بينهم عبد المالك دروكدال متورطين في نفس القضية.

ويشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية (ولاية بومرداس) التابعة للتنظيم الإرهابي المسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وتم تنفيذ هذا الاعتداء بالمتفجرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار (شرق الجزائر العاصمة).