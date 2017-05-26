سجلت أسعار الخضر والفواكه واللحوم مستويات مقبولة في أسواق بلديات ولاية الوادي، وذلك مع أول أيام شهر رمضان الفضيل، فيما كانت أسعار التمور خاصة دقلة نور الاستثناء الوحيد بعد وصولها لمستويات قياسية.
ففي جولة قادت الشروق لعدد من أسواق التجزئة في مدينة الوادي مع أول أيام شهر رمضان الفضيل، لوحظت أسعار جد معقولة لمختلف الخضر وحتى الفواكه، فسعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا مثلا بـ30 دج، والبصل بـ 40 د ج، أما الطماطم فبيع الكيلوغرام الواحد منها بـ 30دج، الخس والخيار بـ 20 دج، أما الدبشة والمعدنوس واللتان تعتبران ضروريتان جدا في تزيين أطباق الشهر الفضيل، فعرف سعرهما مستوى مقبولا، وهذا عكس شهور رمضان في السنوات الماضية، فحزمة كل واحد منهما وصلت لـ 25 دج فقط، وهو نفس سعر بيع الفول، سعر كيلوغرام الجلبانة من جهته بيع بـ 80 دج، أما سعر القرع والجزر فكانا بـ50 دينار فقط، من جهتها سعر الفلفل الحار والحلو حافظا على أسعارهما المتدنية منذ فترة، ولم يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منهما حاجز 40 دج، أما الثوم فيوصل بدوره التراجع عن المستويات القياسية التي وصل لها قبل أكثر من شهر، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه 200دج فقط .
من جهتها أسعار الفواكه، تسجل هذه السنة مستويات جد مقبولة، ويرجع ذلك بحسب عدد من الباعة إلى وصول كميات مهربة يوميا من مختلف الفواكه التونسية، فكيلوغرام الدلاع، وهو الفاكهة الأكثر شعبية بلغ 30 دينار للكيلوغرام، أما الكانطالو فوصل سعر الكيلوغرام الواحد منه 60 دج، الخوخ تراوحت أسعاره بين 60 و100 دج للكيلوغرام الواحد، المشمش بين 120 و150 دج، البرتقال بين 100 و120 دج، الفراولة 200 دج للكيلوغرام، الموز 300 دج.
لكن المفارقة في أسعار الفواكه بالوادي، هي المستويات القياسية والغير مسبوقة التي وصلت إليها دقلة نور، على الرغم من أن المنطقة تعد الأولى في إنتاج هذه المادة التي ترتقي لأن تكون أساسية في شهر رمضان الفضيل، إذ لم ينزل سعرها عن حاجز 450 دج للكيلوغرام الواحد، وهو ما دفع بالعديد من المواطنين لاقتناء الغرس أو دقلة نور المحفوظة بطريقة تقليدية في ما يعرف بـ" البطاين"، حيث تبلغ أسعار مثل هكذا أنواع، ما بين 180 و250 دج للكيلوغرام، الارتفاع القياسي في أسعار دقلة نور برره عدد من الباعة في سوق التمور بكمية الإنتاج التي لم تكن بالحجم المعتاد، إضافة إلى أن هذا الوقت من السنة يعتبر متقدما جدا عن موعد جني التمور.
أما أسعار مختلف أنواع اللحوم فتعرف بدورها مستويات عادية، كتلك التي سبق وأن سجلت قبل دخول شهر رمضان الفضيل، فالدجاج وصل سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى 230 دج، والديك الرومي إلى 250 دج، ونفس الملاحظة تنطبق على اللحوم الحمراء، التي وصل سعر كيلوغرام لحم البقر منها إلى 800 دج، أما لحم الخروف فوصل لـ1000دج، والإبل بـ650 دج.
وعبّر عديد المتسوقين في مختلف أنحاء مدينة الوادي عن رضاهم على مختلف الأسعار، متمنين استمرار هذه المستويات المقبولة من الأسعار، والتي تبرر من قبل الكثيرين بالطابع الفلاحي الذي تتميز به ولاية الوادي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1رجل يستغل ابنه القاصر لترويج أوراق نقدية مزورة
2فك لغز جريمة قتل شاب دهسا بمستغانم
3وفاة شاب بعد تعرضه لطعنة خنجر في البطن بباتنة
4الجاني تسلٌّق جدارا عاليا جدا ولم يترك أثرا بالمنزل
5ليالي رمضانية بدون سيارات بوسط العاصمة
Français English
الرأي
جمال لعلامي
صائم.. نائم!
محمد حمادي
مِحنةُ القُفّة؟!
محمّد الهادي الحسني
المال للاستقلال
سلطان بركاني
صُمتُ ليوم أشدّ منه حرا
حبيب راشدين
حكومة تسيير لا شريك في التدبير
جمال لعلامي
حتى يصوم الوزراء إيمانا واحتسابا!
حسين لقرع
100 سنة إلى الوراء!
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين الإيرانية والماليزية
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
أبو بكر خالد سعد الله
جامعتنا وجامعتهم.. خَيِّرُونا وخَيِّرُوهم!
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
دقلة نور هي الاستثناء
الأسعار في المتناول بأسواق الوادي مع دخول رمضان
رشيد شويخ
صحفي بمكتب الشروق في ولاية الوادي
سجلت أسعار الخضر والفواكه واللحوم مستويات مقبولة في أسواق بلديات ولاية الوادي، وذلك مع أول أيام شهر رمضان الفضيل، فيما كانت أسعار التمور خاصة دقلة نور الاستثناء الوحيد بعد وصولها لمستويات قياسية.
تغطيات ذات صلة
الأسعار في المتناول بأسواق الوادي مع دخول رمضان
جنايات العاصمة تعيد النظر في قضية تفجيري2007
نحر 10 عجول بكاف أعرقوب وتاغزوت وتوزيع لحومها على الفقراء
إرهاب الطرقات يقتل 16 شخصا في يوم واحد
سكان ولاية عين الدفلى يطالبون بمركز للعلاج الإشعاعي
ففي جولة قادت الشروق لعدد من أسواق التجزئة في مدينة الوادي مع أول أيام شهر رمضان الفضيل، لوحظت أسعار جد معقولة لمختلف الخضر وحتى الفواكه، فسعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا مثلا بـ30 دج، والبصل بـ 40 د ج، أما الطماطم فبيع الكيلوغرام الواحد منها بـ 30دج، الخس والخيار بـ 20 دج، أما الدبشة والمعدنوس واللتان تعتبران ضروريتان جدا في تزيين أطباق الشهر الفضيل، فعرف سعرهما مستوى مقبولا، وهذا عكس شهور رمضان في السنوات الماضية، فحزمة كل واحد منهما وصلت لـ 25 دج فقط، وهو نفس سعر بيع الفول، سعر كيلوغرام الجلبانة من جهته بيع بـ 80 دج، أما سعر القرع والجزر فكانا بـ50 دينار فقط، من جهتها سعر الفلفل الحار والحلو حافظا على أسعارهما المتدنية منذ فترة، ولم يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منهما حاجز 40 دج، أما الثوم فيوصل بدوره التراجع عن المستويات القياسية التي وصل لها قبل أكثر من شهر، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه 200دج فقط .
من جهتها أسعار الفواكه، تسجل هذه السنة مستويات جد مقبولة، ويرجع ذلك بحسب عدد من الباعة إلى وصول كميات مهربة يوميا من مختلف الفواكه التونسية، فكيلوغرام الدلاع، وهو الفاكهة الأكثر شعبية بلغ 30 دينار للكيلوغرام، أما الكانطالو فوصل سعر الكيلوغرام الواحد منه 60 دج، الخوخ تراوحت أسعاره بين 60 و100 دج للكيلوغرام الواحد، المشمش بين 120 و150 دج، البرتقال بين 100 و120 دج، الفراولة 200 دج للكيلوغرام، الموز 300 دج.
لكن المفارقة في أسعار الفواكه بالوادي، هي المستويات القياسية والغير مسبوقة التي وصلت إليها دقلة نور، على الرغم من أن المنطقة تعد الأولى في إنتاج هذه المادة التي ترتقي لأن تكون أساسية في شهر رمضان الفضيل، إذ لم ينزل سعرها عن حاجز 450 دج للكيلوغرام الواحد، وهو ما دفع بالعديد من المواطنين لاقتناء الغرس أو دقلة نور المحفوظة بطريقة تقليدية في ما يعرف بـ" البطاين"، حيث تبلغ أسعار مثل هكذا أنواع، ما بين 180 و250 دج للكيلوغرام، الارتفاع القياسي في أسعار دقلة نور برره عدد من الباعة في سوق التمور بكمية الإنتاج التي لم تكن بالحجم المعتاد، إضافة إلى أن هذا الوقت من السنة يعتبر متقدما جدا عن موعد جني التمور.
أما أسعار مختلف أنواع اللحوم فتعرف بدورها مستويات عادية، كتلك التي سبق وأن سجلت قبل دخول شهر رمضان الفضيل، فالدجاج وصل سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى 230 دج، والديك الرومي إلى 250 دج، ونفس الملاحظة تنطبق على اللحوم الحمراء، التي وصل سعر كيلوغرام لحم البقر منها إلى 800 دج، أما لحم الخروف فوصل لـ1000دج، والإبل بـ650 دج.
وعبّر عديد المتسوقين في مختلف أنحاء مدينة الوادي عن رضاهم على مختلف الأسعار، متمنين استمرار هذه المستويات المقبولة من الأسعار، والتي تبرر من قبل الكثيرين بالطابع الفلاحي الذي تتميز به ولاية الوادي.