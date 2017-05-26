دقلة نور هي الاستثناء الأسعار في المتناول بأسواق الوادي مع دخول رمضان

سجلت أسعار الخضر والفواكه واللحوم مستويات مقبولة في أسواق بلديات ولاية الوادي، وذلك مع أول أيام شهر رمضان الفضيل، فيما كانت أسعار التمور خاصة دقلة نور الاستثناء الوحيد بعد وصولها لمستويات قياسية.

ففي جولة قادت الشروق لعدد من أسواق التجزئة في مدينة الوادي مع أول أيام شهر رمضان الفضيل، لوحظت أسعار جد معقولة لمختلف الخضر وحتى الفواكه، فسعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا مثلا بـ30 دج، والبصل بـ 40 د ج، أما الطماطم فبيع الكيلوغرام الواحد منها بـ 30دج، الخس والخيار بـ 20 دج، أما الدبشة والمعدنوس واللتان تعتبران ضروريتان جدا في تزيين أطباق الشهر الفضيل، فعرف سعرهما مستوى مقبولا، وهذا عكس شهور رمضان في السنوات الماضية، فحزمة كل واحد منهما وصلت لـ 25 دج فقط، وهو نفس سعر بيع الفول، سعر كيلوغرام الجلبانة من جهته بيع بـ 80 دج، أما سعر القرع والجزر فكانا بـ50 دينار فقط، من جهتها سعر الفلفل الحار والحلو حافظا على أسعارهما المتدنية منذ فترة، ولم يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منهما حاجز 40 دج، أما الثوم فيوصل بدوره التراجع عن المستويات القياسية التي وصل لها قبل أكثر من شهر، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه 200دج فقط .

من جهتها أسعار الفواكه، تسجل هذه السنة مستويات جد مقبولة، ويرجع ذلك بحسب عدد من الباعة إلى وصول كميات مهربة يوميا من مختلف الفواكه التونسية، فكيلوغرام الدلاع، وهو الفاكهة الأكثر شعبية بلغ 30 دينار للكيلوغرام، أما الكانطالو فوصل سعر الكيلوغرام الواحد منه 60 دج، الخوخ تراوحت أسعاره بين 60 و100 دج للكيلوغرام الواحد، المشمش بين 120 و150 دج، البرتقال بين 100 و120 دج، الفراولة 200 دج للكيلوغرام، الموز 300 دج.

لكن المفارقة في أسعار الفواكه بالوادي، هي المستويات القياسية والغير مسبوقة التي وصلت إليها دقلة نور، على الرغم من أن المنطقة تعد الأولى في إنتاج هذه المادة التي ترتقي لأن تكون أساسية في شهر رمضان الفضيل، إذ لم ينزل سعرها عن حاجز 450 دج للكيلوغرام الواحد، وهو ما دفع بالعديد من المواطنين لاقتناء الغرس أو دقلة نور المحفوظة بطريقة تقليدية في ما يعرف بـ" البطاين"، حيث تبلغ أسعار مثل هكذا أنواع، ما بين 180 و250 دج للكيلوغرام، الارتفاع القياسي في أسعار دقلة نور برره عدد من الباعة في سوق التمور بكمية الإنتاج التي لم تكن بالحجم المعتاد، إضافة إلى أن هذا الوقت من السنة يعتبر متقدما جدا عن موعد جني التمور.

أما أسعار مختلف أنواع اللحوم فتعرف بدورها مستويات عادية، كتلك التي سبق وأن سجلت قبل دخول شهر رمضان الفضيل، فالدجاج وصل سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى 230 دج، والديك الرومي إلى 250 دج، ونفس الملاحظة تنطبق على اللحوم الحمراء، التي وصل سعر كيلوغرام لحم البقر منها إلى 800 دج، أما لحم الخروف فوصل لـ1000دج، والإبل بـ650 دج.

وعبّر عديد المتسوقين في مختلف أنحاء مدينة الوادي عن رضاهم على مختلف الأسعار، متمنين استمرار هذه المستويات المقبولة من الأسعار، والتي تبرر من قبل الكثيرين بالطابع الفلاحي الذي تتميز به ولاية الوادي.