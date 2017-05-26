باقتراح من الوزير الأول بوتفليقة ينهي مهام وزير السياحة مسعود بن عقون

أنهى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون.

أفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنه "وفقا لأحكام المادة 93 من الدستور وباقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون قام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون".

وكان بن عقون، قد تسلم، الجمعة الماضي، مهامه كوزير للسياحة والصناعة التقليدية خلفا للوزير السابق، عبد الوهاب نوري.

وسبق لمسعود بن عقون الترشح للانتخابات التشريعية الماضية، متصدرا لقائمة الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس بولاية باتنة غير أن القائمة خرجت خالية الوفاض.

وكان بن عقون يشغل منصب الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، غير أنه لم يمارس أية وظيفة إدارية.