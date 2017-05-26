بسبب تأخر منح حصص الاستيراد نحو إلغاء صالون الجزائر الدولي للسيارات

قال مسؤول بجمعية مصنعي ووكلاء السيارات بأن وكلاء السيارات لا يمكنهم المشاركة في صالون الجزائر الدولي للسيارات بسبب التأخر في منح رخص الاستيراد.

وأوضح رياض أندلسي، لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن إقامة الطبعة الـ20 لصالون الجزائري الدولي للسيارات -المرتقبة في سبتمبر المقبل- مستبعدة حاليا بسبب حصص الاستيراد التي كان من المفترض أن تمنح في أفريل الماضي ولا تزال في الانتظار.

وأضاف "ولهذا فإن وكلاء السيارات غير قادرين على المشاركة في هذه التظاهرة لأنهم لا يزالون في انتظار حصصهم ليتمكنوا من المشاركة والاستجابة لطلبات الزبائن".

وحسب أندلسي فإنه بالنظر إلى نفاذ مخزونات غالبية الوكلاء، فإن وزارة التجارة حتى وإن قامت بفتح الحصص في مستقبل قريب فلن يتمكن الوكلاء من أن يكونوا في الموعد لأن عمليات الاستيراد تحتاج إلى شهرين على أقل تقدير لجلب السيارات (جمركة ومراقبة ...) دون احتساب التحضيرات والوسائل اللوجستيكية التي يحتاجها الصالون.

وقام رئيس الجمعية سفيان حسناوي - يضيف ذات المصدر- بطلب رأي حوالي 40 وكيلا للسيارات حول هذه القضية و من إجاباتهم "فإنه مقتنع بأن الوكلاء ليسوا قادرين على المشاركة في هذه الظروف".

وكان الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس" طيب زيتوني قد صرح منذ بضعة أسابيع بأن صافكس ستبقى تحت تصرف الوكلاء المعتمدين وأن قصر المعارض سيكون مفتوحا عندما يكونوا جاهزين لهذا الحدث.