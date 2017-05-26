بعد صدور قرار تنحيته

بن عقون يغادر مقر وزارة السياحة

date 2017/05/28 views 2018 comments 0
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icon-writer ع.ب

غادر الوزير الجديد للسياحة مسعود بن عقون مقر الوزارة، بعد ظهر الأحد، عقب صدور قرار بتنحيته من المنصب الذي شغله لثلاثة أيام فقط.

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وتظهر صور نشرتها "قناة الشروق نيوز"، الوزير وهو يغادر مقر الوزارة رافضا الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام.

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