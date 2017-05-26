بعد صدور قرار تنحيته
بن عقون يغادر مقر وزارة السياحة
ع.ب
غادر الوزير الجديد للسياحة مسعود بن عقون مقر الوزارة، بعد ظهر الأحد، عقب صدور قرار بتنحيته من المنصب الذي شغله لثلاثة أيام فقط.
وتظهر صور نشرتها "قناة الشروق نيوز"، الوزير وهو يغادر مقر الوزارة رافضا الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام.
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بعد صدور قرار تنحيته
بن عقون يغادر مقر وزارة السياحة
ع.ب
غادر الوزير الجديد للسياحة مسعود بن عقون مقر الوزارة، بعد ظهر الأحد، عقب صدور قرار بتنحيته من المنصب الذي شغله لثلاثة أيام فقط.
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وتظهر صور نشرتها "قناة الشروق نيوز"، الوزير وهو يغادر مقر الوزارة رافضا الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام.
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