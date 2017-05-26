منظمة الأنتربول

جزائري يقود فريقا دوليا لمكافحة جرائم المعلوماتية

date 2017/05/28 views 270 comments 0
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icon-writer ع.ب

اختار الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية (أفريبول) رئيس المصلحة المركزية لمحاربة الجرائم المعلوماتية بمديرية الأامن الوطني العميد بشير السعيد لقيادة فريق خبراء دوليين في هذا المجال .

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وحسب بيان لمديرية الأمن الوطني "عين عميد الشرطة بشير السعيد  رئيس المصلحة  المركزية لمحاربة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  و الاتصال للمديرية العامة للأمن الوطني  على رأس مجموعة خبراء الانتربول  المختصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية".

وأوضح أن " تعيين رئيس المصلحة المركزية لمحاربة الجرائم المتصلة  بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال  جاء من قبل الأمين العام لمنظمة الشرطة  الدولية الانتربول  بمناسبة أشغال الاجتماع ال10 لرؤساء المصالح المختصة في  مكافحة الجرائم المعلوماتية لدول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا المنعقد يومي 10  و 11 ماي 2017 بفرنسا".

وحسب البيان يعتبر القرار  "اعترافا من أعلى الهيئات الأمنية  الدولية للمستوى العالي و الاحترافية التي أضحت تتميز بها الشرطة الجزائرية في  مختلف المجالات".

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