منظمة الأنتربول جزائري يقود فريقا دوليا لمكافحة جرائم المعلوماتية

اختار الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية (أفريبول) رئيس المصلحة المركزية لمحاربة الجرائم المعلوماتية بمديرية الأامن الوطني العميد بشير السعيد لقيادة فريق خبراء دوليين في هذا المجال .

وحسب بيان لمديرية الأمن الوطني "عين عميد الشرطة بشير السعيد رئيس المصلحة المركزية لمحاربة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال للمديرية العامة للأمن الوطني على رأس مجموعة خبراء الانتربول المختصة في مكافحة الجريمة المعلوماتية".

وأوضح أن " تعيين رئيس المصلحة المركزية لمحاربة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال جاء من قبل الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية الانتربول بمناسبة أشغال الاجتماع ال10 لرؤساء المصالح المختصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية لدول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا المنعقد يومي 10 و 11 ماي 2017 بفرنسا".

وحسب البيان يعتبر القرار "اعترافا من أعلى الهيئات الأمنية الدولية للمستوى العالي و الاحترافية التي أضحت تتميز بها الشرطة الجزائرية في مختلف المجالات".