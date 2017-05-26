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الأزمة الليبية: اجتماع ثلاثي بالجزائر يوم 5 جوان
يجتمع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس يومي 5 و6 يونيو المقبل بالجزائر العاصمة لإعداد "تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الاخيرة على الصعيدين السياسي و الأمني" حسبما أكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف الاحد بالجزائر العاصمة.
وأوضح بن علي الشريف أنه "في اطار مواصلة التشاور بين الجزائر ومصر وتونس يجتمع وزراء الشؤون الخارجية السادة عبد القادر مساهل و سامح شكري و خميس الجيهناوي يومي 5 و 6 يونيو 2017 بالجزائر العاصمة
لاعداد تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الاخيرة على الصعيدين السياسي و الامني".
وخلال هذا اللقاء قال المسؤول ان الوزراء الثلاث سيعدون "تقييما للجهود التي يبذلها الليبيون انفسهم ودول الجوار واعضاء المجتمع الدولي الاخرين وكذا تلك المبذولة في اطار هذا التشاور الثلاثي الرامي الى مرافقة الاطراف الليبية على درب التسوية النهائية للازمة التي تضرب هذا البلد الشقيق و الجار".
02017/05/28 على 19:111
في نفس الوقت تقوم الطائرات الحربية التابعة للجنرال المصري السيسي بالإغارة على مجموعة ليبية بمدينة درنة. هذه المجموعة الليبية طردت تنظيم داعش من درنة و هي عدوة للجنرل حفتر. السيسي تعرض لأعمال إرهبية في محافظة المينيا ضد الأقباط و قد تبنت داعش هذه العمليات الإجرامية. إذن لماذا هاجم السيسي جماعة ليبية فوق التراب الليبي بما أنها تحارب تنظيم داعش ؟ هل الهذف هو تقديم خدمة لحفتر للسيطرة و النفوذ ؟ لم نعد نفهم شيئ.