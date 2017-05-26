الأزمة الليبية: اجتماع ثلاثي بالجزائر يوم 5 جوان

يجتمع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس يومي 5 و6 يونيو المقبل بالجزائر العاصمة لإعداد "تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الاخيرة على الصعيدين السياسي و الأمني" حسبما أكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف الاحد بالجزائر العاصمة.

وأوضح بن علي الشريف أنه "في اطار مواصلة التشاور بين الجزائر ومصر وتونس يجتمع وزراء الشؤون الخارجية السادة عبد القادر مساهل و سامح شكري و خميس الجيهناوي يومي 5 و 6 يونيو 2017 بالجزائر العاصمة

لاعداد تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الاخيرة على الصعيدين السياسي و الامني".

وخلال هذا اللقاء قال المسؤول ان الوزراء الثلاث سيعدون "تقييما للجهود التي يبذلها الليبيون انفسهم ودول الجوار واعضاء المجتمع الدولي الاخرين وكذا تلك المبذولة في اطار هذا التشاور الثلاثي الرامي الى مرافقة الاطراف الليبية على درب التسوية النهائية للازمة التي تضرب هذا البلد الشقيق و الجار".