جاءت الحلقة الأولى من برنامج "مفاتيح الجنة" على قدر اهتمام المشاهدين وتشوّقهم لها، حيث شارك أكثر من شيخ في البرنامج وأبرزهم الشيخ عبد الفتاح مورو وأيضا الداعية بغدادي فيزازي..
هذا الأخير استغل البرنامج ليتساءل عن سبب تخوف الناس من التدين قائلا "على الشباب أن لا يخافوا من التدين وأيضا أهل الفن والثقافة والرياضة وكل فئات المجتمع بل إن التدين أمر جيد وحلاوته الخاصة تكمن في الطاعة"، وهو الأمر الذي استفاض الشيخ مورو في شرحه أيضا، علما أن هذا الأخير ظهر على شاشة الشروق عبر برنامجه الشهير "لعلكم تتقون" قبل الإفطار، وبدأ البرنامج بالرد على سؤال: لماذا تقديم برنامج ديني في التلفزيون وعدم الاكتفاء بالمساجد؟ قبل أن يرد بالقول إن الدعوة واجبة في كل مكان وزمان، وقد سمحت الشروق له (أي للشيخ مورو) بدخول بيوت الجزائريين خلال السنوات الماضية، وتحول البرنامج إلى علامة فارقة في شهر رمضان من كل سنة.
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يوسف. أ
جاءت الحلقة الأولى من برنامج "مفاتيح الجنة" على قدر اهتمام المشاهدين وتشوّقهم لها، حيث شارك أكثر من شيخ في البرنامج وأبرزهم الشيخ عبد الفتاح مورو وأيضا الداعية بغدادي فيزازي..
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هذا الأخير استغل البرنامج ليتساءل عن سبب تخوف الناس من التدين قائلا "على الشباب أن لا يخافوا من التدين وأيضا أهل الفن والثقافة والرياضة وكل فئات المجتمع بل إن التدين أمر جيد وحلاوته الخاصة تكمن في الطاعة"، وهو الأمر الذي استفاض الشيخ مورو في شرحه أيضا، علما أن هذا الأخير ظهر على شاشة الشروق عبر برنامجه الشهير "لعلكم تتقون" قبل الإفطار، وبدأ البرنامج بالرد على سؤال: لماذا تقديم برنامج ديني في التلفزيون وعدم الاكتفاء بالمساجد؟ قبل أن يرد بالقول إن الدعوة واجبة في كل مكان وزمان، وقد سمحت الشروق له (أي للشيخ مورو) بدخول بيوت الجزائريين خلال السنوات الماضية، وتحول البرنامج إلى علامة فارقة في شهر رمضان من كل سنة.