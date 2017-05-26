على قناة "الشروق تي في".. المرحوم "عطا الله" يعود بخيمته الرمضانية

قررت إدارة قناة "الشروق تي في" إعادة بث الموسم الثاني من برنامج الشعر الموزون "خيمة الشيخ عطاء الله” خلال شهر رمضان الحالي، وذلك استذكارا لمقدم الحصة الفنان المرحوم أحمد بن بوزيد المعروف باسم "عطا الله"، الذي توفي العام الماضي بعد تعرضه لحادث مرور أليم بغرداية.

ويتكون البرنامج من عدة فقرات بداية بالحديث مع أحد الشعراء ثم الانتقال إلى فقرة الكاريكاتير وهي عبارة عن لوحات كاريكاتورية متحركة تجسد في شكل سكاتشات من أداء عطا الله لتختم كل حصة بقصائد وأغان تراثية مصحوبة بالرقص الشعبي. للتذكير، تعرض "خيمة الشيخ عطا الله" يوميا في حدود الساعة الخامسة عصرا.