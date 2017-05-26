تواصل، فرقة الدرك الوطني لبلدية الشرايع دائرة القل بولاية سكيكدة، تحقيقاتها مع أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 55 سنة، وهذا على خلفية الحادثة التي وقعت زوال الجمعة.
حيث أقدم المشتكى منهم على منع إمام مسجد الرحمان وسط البلدة، من إقامة الصلاة وأنزلوه من فوق المنبر، رافضين أن يلقي الدرس في واقعة هي الأولى من نوعها بمساجد الولاية، بحجة أنه يثير الفتنة.
الإمام دخل ثانية للمسجد، تحت حماية عناصر الدرك الوطني لإتمام الصلاة، وكادت الأمور أن تتطور بعد محاولة مصلين منع الفاعلين من العودة لمنعه بالقوة، مع الإشارة إلى أن إثنين من الفاعلين كانا عضوين بلجنة المسجد السابقة.
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منع إمام من أداء صلاة الجمعة بسكيكدة
زبيدة بودماغ
تواصل، فرقة الدرك الوطني لبلدية الشرايع دائرة القل بولاية سكيكدة، تحقيقاتها مع أربعة مواطنين تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 55 سنة، وهذا على خلفية الحادثة التي وقعت زوال الجمعة.
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حيث أقدم المشتكى منهم على منع إمام مسجد الرحمان وسط البلدة، من إقامة الصلاة وأنزلوه من فوق المنبر، رافضين أن يلقي الدرس في واقعة هي الأولى من نوعها بمساجد الولاية، بحجة أنه يثير الفتنة.
الإمام دخل ثانية للمسجد، تحت حماية عناصر الدرك الوطني لإتمام الصلاة، وكادت الأمور أن تتطور بعد محاولة مصلين منع الفاعلين من العودة لمنعه بالقوة، مع الإشارة إلى أن إثنين من الفاعلين كانا عضوين بلجنة المسجد السابقة.