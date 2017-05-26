اختار برنامج "ناس السطح"، الذي سيبث طيلة الشهر الفضيل على قناة "الشروق نيوز" مباشرة بعد الأذان أن تكون البداية الكوميدية متبلة بجرعة سياسية مركزة بتسليط الضوء على أهم حدثين سجلا في الساحة الوطنية والدولية مؤخرا.
لا يمكن لبرنامج عمره ست سنوات عود جمهوره على الطرح الجريء والموضوعي إلا أن يكون وفيا لهذا الخط أو هذا الخيار الذي التف حوله عدد من الممثلين الشباب من خريجي المعهد العالي للفنون الدرامية و"قهوة القوسطو" والمسرح.
الحلقة الأولى أو حلقة "العودة" التي كان ينتظرها الجزائريون بترقب على "قنوات الشروق" في ظل تداخل وتصاعد الأحداث السياسية والاجتماعية والدولية في الفترة الأخيرة، كانت في مستوى التطلعات من حيث الفكرة والمضمون معا.
وكان من الذكاء أن ينطلق المخرج من الانتخابات التشريعية كنقطة تحول محورية، ليؤسس لمضامين الحلقات القادمة في إطار نسق درامي متسلسل ومواكب للحدث.
توقف البرنامج عند أهم المحطات التي صنعت المشهد السياسي داخليا وخارجيا، فكانت البداية بـ"فلاش باك" عن تغطية التلفزيون العمومي للانتخابات واللجنة المستقلة للانتخابات وإضراب بعض رؤساء الأحزاب عن الطعام بعد فشلهم في الظفر بمقعد. وختامها كان زيارة خاصة من رئيس الحكومة السابق سلال على أنغام "دي جي" سامية.. هذه الأخيرة كانت هويتها قد أسالت الكثير من الحبر بعد أن ذكرها سلال على هامش زيارته إلى سطيف.
وكالعادة، كان للحدث الدولي نصيبه من المعالجة الكوميدية من خلال تسليط الضوء على زيارة الرئيس الأمريكي ترامب وابنته ايفانكا إلى المملكة السعودية، وقدم فريق العمل بطريقة "كاريكاتورية" التناقضات والمفارقات التي شابت هذه الزيارة "التاريخية".
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الحلقة الأولى من "ناس السطح" استضافت سلال
زيارة ترامب وإيفانكا إلى السعودية.. قصف كوميدي
آسيا شلابي
صحافية، ورئيسة القسم الثقافي والفني بجريدة الشروق
اختار برنامج "ناس السطح"، الذي سيبث طيلة الشهر الفضيل على قناة "الشروق نيوز" مباشرة بعد الأذان أن تكون البداية الكوميدية متبلة بجرعة سياسية مركزة بتسليط الضوء على أهم حدثين سجلا في الساحة الوطنية والدولية مؤخرا.
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الواقعية.. الصدق والعفوية سرّ بقاء البرنامج ربع قرن على الشاشة
لا يمكن لبرنامج عمره ست سنوات عود جمهوره على الطرح الجريء والموضوعي إلا أن يكون وفيا لهذا الخط أو هذا الخيار الذي التف حوله عدد من الممثلين الشباب من خريجي المعهد العالي للفنون الدرامية و"قهوة القوسطو" والمسرح.
الحلقة الأولى أو حلقة "العودة" التي كان ينتظرها الجزائريون بترقب على "قنوات الشروق" في ظل تداخل وتصاعد الأحداث السياسية والاجتماعية والدولية في الفترة الأخيرة، كانت في مستوى التطلعات من حيث الفكرة والمضمون معا.
وكان من الذكاء أن ينطلق المخرج من الانتخابات التشريعية كنقطة تحول محورية، ليؤسس لمضامين الحلقات القادمة في إطار نسق درامي متسلسل ومواكب للحدث.
توقف البرنامج عند أهم المحطات التي صنعت المشهد السياسي داخليا وخارجيا، فكانت البداية بـ"فلاش باك" عن تغطية التلفزيون العمومي للانتخابات واللجنة المستقلة للانتخابات وإضراب بعض رؤساء الأحزاب عن الطعام بعد فشلهم في الظفر بمقعد. وختامها كان زيارة خاصة من رئيس الحكومة السابق سلال على أنغام "دي جي" سامية.. هذه الأخيرة كانت هويتها قد أسالت الكثير من الحبر بعد أن ذكرها سلال على هامش زيارته إلى سطيف.
وكالعادة، كان للحدث الدولي نصيبه من المعالجة الكوميدية من خلال تسليط الضوء على زيارة الرئيس الأمريكي ترامب وابنته ايفانكا إلى المملكة السعودية، وقدم فريق العمل بطريقة "كاريكاتورية" التناقضات والمفارقات التي شابت هذه الزيارة "التاريخية".