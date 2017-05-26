شايب الدزاير تتذكر حسن الحسني بوبقرة يعود في أول أسبوع من رمضان

تنظم مؤسسة الاتصال النشر والإشهار تكريما للممثل الكوميدي الراحل حسن الحسني سهرة الثلاثاء بداية من التاسعة والنصف ليلا بمكتبة شايب الدزاير التابعة للمؤسسة بوسط العاصمة.

الأمسية التي ستخصص للحدث عن مسار واحد من كبار الشخصيات في تاريخ المسرح والتلفزيون في الجزائر بحضور عائلة الراحل بوبقرة سيقدم خلالها المسرحي عبد الحميد رابيا محاضرة يتطرق من خلالها لمسار وبصمة الرجل في المسرح والسينما والتلفزيون.

تكريم بوبقرة يأتي في إطار برنامج رمضاني سطرته المؤسسة على مدار الشهر الفضيل يجمع بين الأدب السينما وقضايا الفن عموما. وفي هذا الإطار ينتظر ان ينشط المخرج احمد راشدي سهرة الخميس القادم محاضرة حول أجواء انجاز فيلمه القلعة وهذا في سياق الحديث عن الاقتباس من الأدب إلى السينما والتلفزيون، بينما تخصص سهرة الثلاثاء المقبل لمناقشة كتاب عبد المجيد مرداسي حول الفن الشعبي، حيث يتناول مرداسي تاريخ أغنية الشعبي وما تفرع عنها من طبوع وكذا ابرز الأسماء والقامات التي تصدرت هذا النوع من الغناء في بلادنا.