تفاعل الصحف الإسرائيلية لم يعد حكرا فقط على الأحداث السياسية والأمنية الواقعة في العالم العربي، لكن امتد أيضا ليشمل الميدان الفني، حيث اهتمت الصحف الإسرائلية بدراما رمضان في مصر، وكتبت صحيفة إديعوت أحرونوت، واسعة انتشار، عن مسلسل" الزيبق" الذي يتناول قصة مستمدة من ملفات المخابرات المصرية.
وقالت الصحيفة إن حضور إسرائيل هذه السنة لن يكون كثيفا في الدراما المصرية. كما تناولت ذات الصحية أيضا مسلسل الجماعة الذي يتناول علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالرئيس جمال عبد الناصر والصراعات التي شابت المرحلة. وتوقفت الصحيفة عند الصورة التي سيظهر بها اليهود في الحارات المصرية في القادم من الحلقات ونظرة جماعة الإخوان السياسية إلى الوجود اليهودي. ويرتقب أن يثير مسلسل لجماعة في جزئه الثاني الكثير من الأسئلة خاصة بالنظر إلى الظروف السياسية التي تمر بها مصر. العمل، حتى قبل عرضه، أثار النقاش في مصر وتم طرحه على طاولة مجلس الوزراء.
الجزء الثاني من "الجماعة" يرصد فيه الكاتب تولي المرشد الثاني حسن الهضيبي حكم الجماعة، وعلاقة الإخوان بجمال عبد الناصر وثورة 1952، وإعدام سيد قطب، والمسلسل يضم عددًا كبيرًا من النجوم منهم إياد نصار في دور حسن البنا، وصابرين فى شخصية زينب الغزالي، وعبد العزيز مخيون في دور المرشد الثاني للجماعة حسن الهضيبي، بينما يلعب الممثل محمد فهيم دور الإخواني سيد قطب، وأمير صلاح الدين أنور السادات، ومحمد البياع يجسد شخصية الملك فاروق، وياسر المصري في دور الزعيم جمال عبد الناصر، وعلاء زينهم المستشار والفقيه الدستوري الإخواني عبد القادر عودة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1الواقعية.. الصدق والعفوية سرّ بقاء البرنامج ربع قرن على الشاشة
2صحف إسرائيل تهتم"" بالزيبق" وتتساءل عن صورة اليهودي في "الجماعة"
3أحلم بتجسيد دور ابن تاشفين وسئمنا "العمل المناسباتي"
4زيارة ترامب وإيفانكا إلى السعودية.. قصف كوميدي
5بوبقرة يعود في أول أسبوع من رمضان
Français English
الرأي
رشيد ولد بوسيافة
وزير لمدة 48 ساعة!
جمال لعلامي
صائم.. نائم!
محمد حمادي
مِحنةُ القُفّة؟!
محمّد الهادي الحسني
المال للاستقلال
سلطان بركاني
صُمتُ ليوم أشدّ منه حرا
حبيب راشدين
حكومة تسيير لا شريك في التدبير
جمال لعلامي
حتى يصوم الوزراء إيمانا واحتسابا!
حسين لقرع
100 سنة إلى الوراء!
التهامي مجوري
مفهوم المرجعية في التجربتين الإيرانية والماليزية
محمد الهادي الحسني
الصوفي السلفي
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
الكيان الصهيوني قلق على حضوره في الدراما الرمضانية
صحف إسرائيل تهتم"" بالزيبق" وتتساءل عن صورة اليهودي في "الجماعة"
زهية. م
صحافية مختصة في الشؤون الثقافية
تفاعل الصحف الإسرائيلية لم يعد حكرا فقط على الأحداث السياسية والأمنية الواقعة في العالم العربي، لكن امتد أيضا ليشمل الميدان الفني، حيث اهتمت الصحف الإسرائلية بدراما رمضان في مصر، وكتبت صحيفة إديعوت أحرونوت، واسعة انتشار، عن مسلسل" الزيبق" الذي يتناول قصة مستمدة من ملفات المخابرات المصرية.
تغطيات ذات صلة
بوبقرة يعود في أول أسبوع من رمضان
المرحوم "عطا الله" يعود بخيمته الرمضانية
زيارة ترامب وإيفانكا إلى السعودية.. قصف كوميدي
أحلم بتجسيد دور ابن تاشفين وسئمنا "العمل المناسباتي"
كنت أقطع 100 كيلومتر لأظفر بالماء.. وأحب "الكسرة و"الحميس"
وقالت الصحيفة إن حضور إسرائيل هذه السنة لن يكون كثيفا في الدراما المصرية. كما تناولت ذات الصحية أيضا مسلسل الجماعة الذي يتناول علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالرئيس جمال عبد الناصر والصراعات التي شابت المرحلة. وتوقفت الصحيفة عند الصورة التي سيظهر بها اليهود في الحارات المصرية في القادم من الحلقات ونظرة جماعة الإخوان السياسية إلى الوجود اليهودي. ويرتقب أن يثير مسلسل لجماعة في جزئه الثاني الكثير من الأسئلة خاصة بالنظر إلى الظروف السياسية التي تمر بها مصر. العمل، حتى قبل عرضه، أثار النقاش في مصر وتم طرحه على طاولة مجلس الوزراء.
الجزء الثاني من "الجماعة" يرصد فيه الكاتب تولي المرشد الثاني حسن الهضيبي حكم الجماعة، وعلاقة الإخوان بجمال عبد الناصر وثورة 1952، وإعدام سيد قطب، والمسلسل يضم عددًا كبيرًا من النجوم منهم إياد نصار في دور حسن البنا، وصابرين فى شخصية زينب الغزالي، وعبد العزيز مخيون في دور المرشد الثاني للجماعة حسن الهضيبي، بينما يلعب الممثل محمد فهيم دور الإخواني سيد قطب، وأمير صلاح الدين أنور السادات، ومحمد البياع يجسد شخصية الملك فاروق، وياسر المصري في دور الزعيم جمال عبد الناصر، وعلاء زينهم المستشار والفقيه الدستوري الإخواني عبد القادر عودة.