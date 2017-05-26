الكيان الصهيوني قلق على حضوره في الدراما الرمضانية صحف إسرائيل تهتم"" بالزيبق" وتتساءل عن صورة اليهودي في "الجماعة"

تفاعل الصحف الإسرائيلية لم يعد حكرا فقط على الأحداث السياسية والأمنية الواقعة في العالم العربي، لكن امتد أيضا ليشمل الميدان الفني، حيث اهتمت الصحف الإسرائلية بدراما رمضان في مصر، وكتبت صحيفة إديعوت أحرونوت، واسعة انتشار، عن مسلسل" الزيبق" الذي يتناول قصة مستمدة من ملفات المخابرات المصرية.

وقالت الصحيفة إن حضور إسرائيل هذه السنة لن يكون كثيفا في الدراما المصرية. كما تناولت ذات الصحية أيضا مسلسل الجماعة الذي يتناول علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالرئيس جمال عبد الناصر والصراعات التي شابت المرحلة. وتوقفت الصحيفة عند الصورة التي سيظهر بها اليهود في الحارات المصرية في القادم من الحلقات ونظرة جماعة الإخوان السياسية إلى الوجود اليهودي. ويرتقب أن يثير مسلسل لجماعة في جزئه الثاني الكثير من الأسئلة خاصة بالنظر إلى الظروف السياسية التي تمر بها مصر. العمل، حتى قبل عرضه، أثار النقاش في مصر وتم طرحه على طاولة مجلس الوزراء. ‎

الجزء الثاني من "الجماعة" يرصد فيه الكاتب تولي المرشد الثاني حسن الهضيبي حكم الجماعة، وعلاقة الإخوان بجمال عبد الناصر وثورة 1952، وإعدام سيد قطب، والمسلسل يضم عددًا كبيرًا من النجوم منهم إياد نصار في دور حسن البنا، وصابرين فى شخصية زينب الغزالي، وعبد العزيز مخيون في دور المرشد الثاني للجماعة حسن الهضيبي، بينما يلعب الممثل محمد فهيم دور الإخواني سيد قطب، وأمير صلاح الدين أنور السادات، ومحمد البياع يجسد شخصية الملك فاروق، وياسر المصري في دور الزعيم جمال عبد الناصر، وعلاء زينهم المستشار والفقيه الدستوري الإخواني عبد القادر عودة.