يبث الثلاثاء على قناة "الشروق نيوز" "أعلام ومعالم" لأول مرة في بيت القارئ محمود خليل الحُصري بالقاهرة

يحط البرنامج الديني "أعلام ومعالم" لقناة "الشروق نيوز"، رحاله الثلاثاء في مدينة مصر الجديدة بالقاهرة، ليزور بيت عائلة الشيخ القارئ محمود خليل الحصري رحمه الله، وهو أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم بروايتي حفص عن عاصم وورش عن نافع.

وسيجري الصحفي الشاب رضوان حسين، حوارا أول من نوعه لقناة جزائرية مع أفراد عائلة الشيخ الحصري للحديث عن حياته وعلاقته مع أمه وأخواته، كما ستستعرض القناة شهادة الشيخ الشعراوي وعلاقته مع المقرئ عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه، وتفاصيل أخرى.

للإشارة، يبث "اعلام معالم" يوميا على الساعة السابعة والنصف مساء قبل آذان الإفطار على "الشروق نيوز".