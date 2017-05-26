أقدم شاب في العقد الثاني من عمره، مساء السبت، على إضرام النار في جسده بالقرب من المقبرة المسيحية الواقعة ببلدية سيدي علي بوسيدي بسيدي بلعباس.
وكان الشاب البالغ من العمر 27 سنة، قصد المقبرة مباشرة بعد الإفطار، أين قام برش جسده بالبنزين قبل أن يضرم النار فيه، حيث كاد يفقد حياته بعين المكان، لولا تدخل بعض شباب المنطقة الذين سارعوا لإخماد ألسنة اللهب، وحمله على جناح السرعة نحو مستشفى عاصمة الولاية، وكانت مصادر استشفائية قد وصفت حالته بالحرجة، بعد إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، قد تستلزم تحويله إلى مستشفى وهران.
وعن الأسباب التي دفعت به إلى محاولة الانتحار حرقا، ذكر بعض المقربين أن تراكم المشاكل الاجتماعية، وراء دفعه إلى الانتحار.
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شاب يضرم النار في جسده داخل مقبرة مسيحية في بلعباس
م. مراد
أقدم شاب في العقد الثاني من عمره، مساء السبت، على إضرام النار في جسده بالقرب من المقبرة المسيحية الواقعة ببلدية سيدي علي بوسيدي بسيدي بلعباس.
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وكان الشاب البالغ من العمر 27 سنة، قصد المقبرة مباشرة بعد الإفطار، أين قام برش جسده بالبنزين قبل أن يضرم النار فيه، حيث كاد يفقد حياته بعين المكان، لولا تدخل بعض شباب المنطقة الذين سارعوا لإخماد ألسنة اللهب، وحمله على جناح السرعة نحو مستشفى عاصمة الولاية، وكانت مصادر استشفائية قد وصفت حالته بالحرجة، بعد إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، قد تستلزم تحويله إلى مستشفى وهران.
وعن الأسباب التي دفعت به إلى محاولة الانتحار حرقا، ذكر بعض المقربين أن تراكم المشاكل الاجتماعية، وراء دفعه إلى الانتحار.