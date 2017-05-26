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السرعة المفرطة قبل أذان المغرب وراء المجازر.. نايت الحسين:
10 آلاف مليار.. خسائر حوادث الطرقات سنويا
كشف رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، أن الخسائر المادية لحوادث الطرقات تقدر بـ 100 مليار دينار سنويا (10 آلاف مليار سنتيم)، وأوضح أنه بالإضافة إلى الألم النفسي والمعنوي الذي تخلفه حوادث المرور، فإن هذه الأخيرة تشكل عبءا ماليا كبيرا على الدولة.
وأكد نايت الحسين أن حوادث المرور عرفت منحى تصاعديا خاصة في شهر رمضان، حيث خلفت 400 قتيل في 2013 لترتفع إلى 416 قتيل عام 2014 وارتفعت الحصيلة إلى 523 ضحية عام2015، لكنه سجّل بالمقابل انخفاضا بنسبة لا تقل عن 22 بالمئة في عدد وفيات حوادث المرور سنة 2016 وذلك بسبب حملة التحسيس والتوعية التي سيتم تمديدها هذا العام.
وأرجع رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات لدى نزوله أمس ضيفا على الإذاعة الوطنية تزامن ارتفاع حصيلة الحوادث مع الشهر الفضيل إلى كثرة حركة السيارات ليلا وكذا خلال الفترة التي تسبق موعد أذان المغرب، ما يؤدي إلى استعمال السرعة المفرطة التي تؤدي حتما إلى مجازر رهيبة عبر الطرقات تنتهي بحصد العشرات من الأرواح وإصابة المئات بجروح متفاوتة الخطورة.
02017/05/29 على 10:041
الحوادث في الجزائر راهي كارثية وتبهديل في غياب القانون الجزائر تعاني ازمة اخلاقية لا أكثر ولا اقل .