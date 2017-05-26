أغلب المشاريع الكبرى تتعطل بحجة صعوبة العمل في رمضان ورشات مشلولة وأخرى تعمل ليلا بإيليزي

دخلت أغلب المشاريع الكبرى بولاية إيليزي، فترة الجمود مع دخول الشهر الفضيل، فالمشاريع المهمة، خاصة تلك التابعة لقطاعات الأشغال العمومية، البناء، وانجاز المرافق والتجهيزات العمومية، ومشاريع السكن، كلها تدخل في سبات إلى إشعار آخر، ليس بالضرورة نهاية رمضان.

فأغلب المقاولات والشركات العمومية، والخاصة، جعلت من عادتها إخراج العمال في عطلة خلال الشهر، خاصة بالنسبة للشركات العاملة في قطاع الأشغال العمومية المتواجدة على مستوى عدد من المقاطع خارج التجمعات والمدن، حيث يعتبر مسؤولو تلك المؤسسات أن العمل خلال الشهر الفضيل غاية في الصعوبة، بينما تتوقف بعض الورشات الأخرى، خاصة تلك المكلفة بانجاز المرافق العمومية، والتي من بينها المقرات والتجهيزات الملحقة بالمرافق التربوية، وعدد من المؤسسات التابعة للقطاع المذكور، وتجهيزات عمومية تابعة لعدد من القطاعات الأخرى، بينما تعرف ورشات الانجاز المكلفة بتجسيد البرامج السكنية هي الأخرى أضعف فترة للنشاط تلك المتزامنة مع شهر رمضان، حيث يعقب تلك الفترة، أشهر العطل السنوية، ما يجعل الفترة التي تبدأ من شهر رمضان إلى غاية الدخول الاجتماعي، مرحلة تعرف فيها الحركة التنموية أهم تراجع لها، ورغم ذلك لا يمتلك المسؤولون القطاعيون، أو السلطات العمومية بالولاية، أي حل لهذه الوضعية، كون إيجاد مقاولات لانجاز المشاريع، في الولاية في حد ذاته مكسب، يصعب التفريط فيه، ولا يحبذ المسؤولون توتير العلاقة بينهم وبين المقاولين، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تشرف على انجاز مشاريع كبيرة، هي في الأصل مدانة للقطاعات العاملة بها، بسبب تجميد عمليات تسوية المستحقات المالية لها، والتي صرح قبل يومين الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بأن المشكلة تتجه نحو الحل، خاصة ما تعلق بمستحقات المقاولات المشرفة على انجاز البرامج السكنية، على المستوى الوطني، غير أن عددا من المقاولات التي تشكل الاستثناء بولاية إيليزي، والتي تبقي على ورشاتها خلال شهر رمضان، هي تلك التي تختار الفترات الليلية، من شهر رمضان لمباشرة أشغالها، بسبب الظروف الجوية القاسية التي تجتاح المنطقة، خاصة ما تعلق بارتفاع درجات الحرارة التي أصبح العمال الصائمين يخشونها، إلا أن تلك المقاولات تبقى محدودة جدا كون العمل الليلي يستلزم بعض الإمكانيات والوسائل، وعلى رأسها توفير الإنارة الكافية، وهو أمر غير متاح في الكثير من الحالات، ما يجعل النشاط الليلي للمقاولات يعتبر بمثابة أدنى الخدمات ليس إلا.