موال يقتني مواش بأوراق نقدية مزورة

أدانت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات بمجلس قضاء البويرة المدعو (ر. ل) في الخمسينات من عمره بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا عن تهم تكوين جمعية أشرار والإسهام في توزيع أوراق نقدية مزيفة والنصب والاحتيال، حيث كان يقوم بترويج الأموال المزيفة في اقتناء المواشي من الأسواق المختلفة.

وبحسب مجريات المحاكمة فإن تفاصيل القضية تعود لصيف 2016، أين قام المتهم باقتناء عدة مواش من سوق بني سليمان بولاية المدية بقيمة 30 مليون سنتيم، مستعملا أوراقا مزورة من صنف ألف وألفي دج، قبل أن يتفطن الضحية للعملية ويقوم بتبليغ مصالح الدرك الوطني التي باشرت تحقيقاتها بعد تحصلها على مواصفات المتهم القاطن بمدينة سور الغزلان، حيث تم توقيفه والتحقيق معه ليتم العثور بمنزله على مبلغ مزور أخر بقيمة 10 ملايين سنتيم، وبعد عرضه على المحكمة حاول المتهم نفي التهم إلا أن ممثل النيابة التمس في حقه عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، ليتم النطق بالحكم في حقه بعد المداولة في القضية بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات مع تبرئة أحد شركائه المفترضين.