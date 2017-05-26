فتح تحقيق في أسباب نشوبه حريق يأتي على 39 محلا بقسنطينة

تسبب حريق نشب ليلة الأحد إلى الاثنين بمركز تجاري لبيع الملابس الجاهزة والهواتف النقالة ولوازمها ومواد التجميل بالمنطقة المعروفة محليا برحبة الجمال بقسنطينة في التهام 39 محلا تجاريا.

وذكرت خلية الاتصال بمديرية الحماية المدنية، أن التدخل "السريع والفعال" لعناصر الحماية المدنية مكن من منع انتشار ألسنة النار وإنقاذ 84 محلا آخر بالمركز التجاري و16 محلا آخرا بالبناية المقابلة لذات المركز علاوة على مسرح قسنطينة الجهوي وقاعة سينما الروايال المتواجدين في المحيط القريب لهذا المركز التجاري.

وأضاف المصدر بأن عملية إخماد هذا الحريق الذي اندلع بهذا المركز التجاري الواقع في بناية تتكون من طابق سفلي و آخر أرضي وطابقين آخرين تطلبت تسخير 9 شاحنات إطفاء و3 سيارات إسعاف وسيارتي اتصال علاوة على 7 ضباط من الحماية المدنية و4 من ضباط الصف و50 عونا آخر لمحاصرة ألسنة اللهب.

وأكد بأنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية باستثناء شخص واحد يبلغ من العمر 88 سنة يتواجد في حالة صدمة تم إسعافه بعين المكان وتحويله نحو المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس لتلقي العلاج اللازم.

وتم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف وملابسات اندلاع هذا الحريق.