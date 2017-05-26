العفو الدولية تدين ترحيل قطر ناشطاً سعودياً

دانت منظمة العفو الدولية قيام دولة قطر بترحيل الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان محمد العتيبي إلى السعودية، كما أورد موقع "الجزيرة نت"، الاثنين.

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، رداً على بيان منظمة العفو الدولية، أن "دولة قطر سلمت المواطن السعودي محمد عبد الله العتيبي المطلوب لدى السلطات المختصة في السعودية الشقيقة، يوم الأربعاء الماضي استناداً إلى التعاون القضائي بين دولة قطر والمملكة".

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن "التسليم استند أيضاً إلى الإجراءات القانونية والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بتسليم المتهمين والمجرمين".

وجاء بيان الخارجية القطرية، رداً على بيان لمنظمة العفو الدولية، مساء الأحد، دانت فيه قطر لتسليمها العتيبي، الذي وصفته أنه "مدافع عن حقوق الإنسان"، للمملكة.

وأضافت "العفو الدولية"، أن العتيبي يواجه "خطر السجن أو التعذيب".

يشار إلى أن العتيبي، فرّ إلى قطر بعد رفع قرار حظر السفر، الذي جرى فرضه عليه بموجب حكم سابق في فيفري 2017.

وبدأت محاكمته الحالية في 30 أكتوبر 2016، بعد توجيه عدة تهم إليه من بينها "نشره لتغريدات مناوئة ومسيئة من شأنها المساس بالنظام العام" و"إعادته نشر تغريدات مماثلة تتضمن إساءة للمملكة ولولاة الأمر وللدول العربية"، "واستعدائه لمنظمات حقوقية دولية ضد المملكة"، حسب ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

ويأتي الإعلان عن تسليم العتيبي، في وقت تشهد فيه العلاقات بين قطر والسعودية توتراً جاء على خلفية نشر تصريحات منسوبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليل الثلاثاء-الأربعاء الماضي، نفت الدوحة صحتها أكثر من مرة، حيث قالت أن موقع وكالة الأنباء القطرية الرسمية تعرض للاختراق.