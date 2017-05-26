بعد اعتقال صحفي جريدة "الوطن" بالناظور سفارة الجزائر بالرباط تتحرك

باشر السفير الجزائري في الرباط، أحمد بن يمينة، الإثنين، الإجراءات مع السلطات المغربية بشأن صحفي يومية الوطن الجزائرية، جمال عليلات، الذي اعتقلته قوات الدرك الملكي مساء الأحد، حسبما ذكرت مصادر "الشروق نيوز".

وكانت وسائل إعلام مغربية، قد كشفت أن عناصر من الدرك الملكي المغربي، أوقفت، مساء الأحد، الصحفي بجريدة الوطن الجزائرية الناطقة بالفرنسية، جمال عليلات، بمنطقة الناظور وهو بصدد القيام بتغطية الحراك الذي تشهده منطقة الريف المغربية منذ أشهر.

وزعمت المصادر، أن الدرك المغربي ضبط الصحفي الجزائري وهو بصدد التقاط صور ومقاطع فيديو، للوقفة التي شهدتها المدينة، دون أن يحصل على ترخيص بالتصوير من وزارة الاتصال المغربية، ووضع الصحفي على ذمة التحقيق بأمر من النيابة العامة المغربية دون أن توجه له أي تهمة لحد الساعة.

من جهتها، كشفت جريدة الوطن في موقعها على الأنترنت، أن الدرك المغربي قام بتحويل الصحفي إلى مقر الشرطة بالناظور، وأعربت عن قلقها على حالة الصحفي مطالبة بالتعجيل بإطلاق سراحه.