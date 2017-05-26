لمعرفة مواقيت الإفطار والمحتويات الدينية والطبخ "أوريدو" يقدم لزبائنه خدمة رمضانيات بـ 1 دج

يقدم متعامل الهاتف النقال "اوريدو" لزبائنه خلال الشهر الفضيل عرض "رمضانيات" الذي يسمح عبر رسالة نصية قصيرة ومباشرة، باستقبال معلومات مفيدة على الهاتف النقال، على غرار مواقيت الافطار الامساك والصلاة، وذلك بـ 1 دج فقط للرسالة النصية القصيرة.

وتسمح خدمة "رمضانيات"، بإطلاع الزبون على عدة معلومات أخرى تتناسب مع شهر رمضان الكريم كالمحتويات الدينية والبوقالات، بالإضافة إلى حلول في الطبخ، متوفرة بصيغتين، هما اشتراك شهري بـ 100 دج والصيغة، الثانية عند الطلب بـ 20 دج، وللاستفادة من مزايا هذه الخدمة، ما على الزبون سوى تشكيل الرمز *5111#، واختيار لغة المعلومات المستقبلة، العربية أوالفرنسية، ثم اختيار الصيغة المرغوب فيها.