اعتبر السيناتور الأمريكي جون ماكين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشكل خطراً أكبر من خطر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وفي لقاء مع قناة "أيه بي سي" التلفزيونية الأسترالية، الاثنين، خلال زيارة يقوم بها لأستراليا، قال ماكين، أن بوتين هو "الخطر الأهم والأساسي، ويأتي حتى قبل داعش"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء.
وأضاف ماكين، أن روسيا حاولت التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، محطمة القواعد الديمقراطية، وأردف "لم أر دليلاً على نجاحهم، إلا أنهم حاولوا، ولا يزالون مستمرين في محاولاتهم".
وأوضح السيناتور كما حاولت روسيا أيضاً التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وهي نفسها التي قامت بتقسيم أوكرانيا، وتمارس الضغوط على دول منطقة البلطيق.
واعتبر ماكين، أن الولايات المتحدة لابد أن ترد على روسيا عبر العقوبات.
كما أشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بالأمن القومي التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشعره أحياناً بالضيق.
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السيناتور الأمريكي محذراً
ماكين: بوتين أخطر من "داعش"
وكالات - الشروق أونلاين
اعتبر السيناتور الأمريكي جون ماكين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشكل خطراً أكبر من خطر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
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وفي لقاء مع قناة "أيه بي سي" التلفزيونية الأسترالية، الاثنين، خلال زيارة يقوم بها لأستراليا، قال ماكين، أن بوتين هو "الخطر الأهم والأساسي، ويأتي حتى قبل داعش"، حسب ما أوردت وكالة الأناضول للأنباء.
وأضاف ماكين، أن روسيا حاولت التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، محطمة القواعد الديمقراطية، وأردف "لم أر دليلاً على نجاحهم، إلا أنهم حاولوا، ولا يزالون مستمرين في محاولاتهم".
وأوضح السيناتور كما حاولت روسيا أيضاً التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وهي نفسها التي قامت بتقسيم أوكرانيا، وتمارس الضغوط على دول منطقة البلطيق.
واعتبر ماكين، أن الولايات المتحدة لابد أن ترد على روسيا عبر العقوبات.
كما أشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بالأمن القومي التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشعره أحياناً بالضيق.