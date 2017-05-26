أمطار رعدية على الهضاب العليا مساء الإثنين

شهد مناطق الهضاب العليا الغربية و الوسطى أمطارا رعدية تكون معتبرة محليا و ذلك ابتداء من مساء الاثنين حسبما جاء في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و أوضحت ذات النشرية التي تمتد صلاحيتها من الاثنين على الساعة التاسعة مساء (21:00) الى الثلاثاء على الساعة التاسعة مساء ان الولايات المعنية هي سيدي بلعباس و سعيدة و تيارت و معسكر و غليزان و تيسمسيلت.

أما الكميات المرتقبة -يضيف ذات المصدر- فستبلغ آو تتعدى 40 مم محليا خلال مدة صلاحية هذه النشرية.