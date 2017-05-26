توقيف 9 ليبيين حاولوا اختراق الحدود الجزائرية

أحبطت قوات الجيش، الأحد، محاولة اختراق الحدود الجزائرية من طرف مجموعة مشتبه فيها تتكون من 9 أشخاص كانوا على متن مركبة رباعية الدفاع قادمة من الأراضي الليبية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع،أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي الأحد الماضي،بمنطقة تين الكوم الحدودية بجانت محاولة اختراق لمركبة رباعية الدفع على متنها 9 أشخاص، قادمة من الأراضي الليبية. وبكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي،9 مهربين وحجزت 3 مركبات رباعية الدفع.

كما أوقفت مفرزة للجيش وحراس الحدود 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية بتلمسان وغرداية.