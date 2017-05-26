أحبطت قوات الجيش، الأحد، محاولة اختراق الحدود الجزائرية من طرف مجموعة مشتبه فيها تتكون من 9 أشخاص كانوا على متن مركبة رباعية الدفاع قادمة من الأراضي الليبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع،أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي الأحد الماضي،بمنطقة تين الكوم الحدودية بجانت محاولة اختراق لمركبة رباعية الدفع على متنها 9 أشخاص، قادمة من الأراضي الليبية. وبكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي،9 مهربين وحجزت 3 مركبات رباعية الدفع.
كما أوقفت مفرزة للجيش وحراس الحدود 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية بتلمسان وغرداية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1الطفل قادة قتل على يد شقيقته القاصر في معسكر
2شابة تقتل ابن خالتها الرضيع خنقا بحبل في معسكر
3منع إمام من أداء صلاة الجمعة بسكيكدة
4مصطفى معاق حركيا دون أب ولا أم ينتظر الرحمة من أهل الإحسان
5الإطاحة بإمبراطورية دولية لتهريب السيارات وتزوير الوثائق
Français English
الرأي
محمّد الهادي الحسني
تغيير (...)
سلطان بركاني
يغشّون ويأكلون الحرام في رمضان!
جمال لعلامي
الحصيلة.. والتبهديلة!
رشيد ولد بوسيافة
وزير لمدة 48 ساعة!
جمال لعلامي
صائم.. نائم!
محمد حمادي
مِحنةُ القُفّة؟!
محمّد الهادي الحسني
المال للاستقلال
سلطان بركاني
صُمتُ ليوم أشدّ منه حرا
حبيب راشدين
حكومة تسيير لا شريك في التدبير
جمال لعلامي
حتى يصوم الوزراء إيمانا واحتسابا!
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
توقيف 9 ليبيين حاولوا اختراق الحدود الجزائرية
نوارة. ب
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
أحبطت قوات الجيش، الأحد، محاولة اختراق الحدود الجزائرية من طرف مجموعة مشتبه فيها تتكون من 9 أشخاص كانوا على متن مركبة رباعية الدفاع قادمة من الأراضي الليبية.
تغطيات ذات صلة
توقيف 9 ليبيين حاولوا اختراق الحدود الجزائرية
طبقية في قفة رمضان
إنتاج وفير للحبوب يقابله إمكانيات تخزين محدودة
حريق يأتي على 39 محلا بقسنطينة
موال يقتني مواش بأوراق نقدية مزورة
وجاء في بيان وزارة الدفاع،أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي الأحد الماضي،بمنطقة تين الكوم الحدودية بجانت محاولة اختراق لمركبة رباعية الدفع على متنها 9 أشخاص، قادمة من الأراضي الليبية. وبكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي،9 مهربين وحجزت 3 مركبات رباعية الدفع.
كما أوقفت مفرزة للجيش وحراس الحدود 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية بتلمسان وغرداية.