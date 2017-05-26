فصلت القيادات الحزبية في أسماء رؤساء كتلها بالمجلس الشعبي الوطني، على أن تستكمل اختيار نواب الرئيس واللجان والمقررين بداية من الأسبوع المقبل، في وقت لم يحسم حزب الأغلبية، الآفلان، لحد الساعة في اسم رئيس الكتلة عكس غريمه الأرندي، وهذا في ظل ازدياد حدة الصراع على هذا المنصب في أروقة مبنى زيغوذ يوسف.
تمكنت اغلب التشكيلات الحزبية في البرلمان والمقدرة بـ 10 أحزاب، اكتمل نصابها القانوني من تشكيل كتلة برلمانية واختيار رئيسها، وهذا بعد مرور أسبوع من افتتاح العهدة التشريعية الثامنة للبرلمان، حيث عينت حركة مجتمع السلم، النائب عن ولاية جيجل ناصر حمدادوش رئيسا للكتلة البرلمانية لتحالف حمس، التي تحصلت على 34 مقعدا في التشريعيات، بينما اختار التجمع الوطني الديمقراطي، النائب بلعباس بلعباس، رئيسا للكتلة البرلمانية للأرندي خلفا للنائب محمد قيجي، وهذا بعد مصادقة المكتب الوطني للحزب على قرار تعيينه.
ونصب تجمع أمل الجزائر " تاج" مصطفى نواسة على رأس كتلة تجمع أمل الجزائر الذي تحصل على 19 مقعدا منها 4 للنساء، في حين اختارت كتلة الأحرار اسم النائب محمد عصماني لتمثيلها وهي القوائم المستقلة التي تمكنت من إحراز 28 مقعدا منها 3 للنساء، بالمقابل اختار الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، اسم النائب لخضر بن خلاف ليكون على رأس الكتلة، بعد ما قدم كمنافس لرئيس البرلمان السعيد بوحجة خلال جلسة افتتاح العهدة التشريعية.
بالمقابل، يعيش حزب جبهة التحرير الوطني اكبر صراع حول رأس الكتلة، الذي لم يفصل فيه بعد، لاسيما بعد اختيار الطاهر خاوة وزيرا للعلاقات مع البرلمان، وكذا بدة محجوب وزيرا للصناعة، وخروجهما من السباق الذي احتدم بين النائب معاذ بوشارب والنائب عبد القادر حجوج، فضلا عن دخول فتح الله شعباني على الخط، ليحتفظ بذلك الآفلان على نفس العهد في اختيار رؤساء الكتل ونواب الرئيس، والتي تشهد غالب صراعات في إطار ما يعرف بحرب "التموقع " داخل الحزب العتيد.
وتبقى الإشكالية القانونية، في جبهة المستقبل، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى الاشتراكية، والحركة الشعبية الجزائرية، التي لم يتجاوز تمثيلها في البرلمان 14 نائبا، خاصة وان النظام الداخلي الجديد للبرلمان، الذي لم ينزل بعد للمناقشة، ينص على أن تشكيل الكتلة البرلمانية يتطلب وجود 15 نائب فما أكثر.
من جهة أخرى، اكتفت 27 تشكيلة حزبية تحصلت على مقعد أو مقعدين في البرلمان من تشكيل مجموعة برلمانية، وفقا للقانون الداخلي للبرلمان، الذي سيكون على رأس القوانين التي ستناقش بمجرد استكمال ممثلي الأحزاب السياسية من اختيار ممثليها، ليعقد بعدها رئيس البرلمان السعيد بوحجة أول اجتماع مكتب له لضبط أجندة الدورة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1"أحترم قرار الرئيس.. أنا ضحية مؤامرة وسأقاضي من شوه سُمعتي"!
2الرباط ترحل صحفيا جزائريا
3ندرة حليب.. ومواطنون في رحلة عذاب بحث عن "شكارة"
4رشحنا عدة إطارات ووقع الاختيار على بن عقون
5تسديد قروض السكن بدون فوائد لعمال البريد على مدار 8 سنوات
Français English
الرأي
محمّد الهادي الحسني
تغيير (...)
سلطان بركاني
يغشّون ويأكلون الحرام في رمضان!
جمال لعلامي
الحصيلة.. والتبهديلة!
رشيد ولد بوسيافة
وزير لمدة 48 ساعة!
جمال لعلامي
صائم.. نائم!
محمد حمادي
مِحنةُ القُفّة؟!
محمّد الهادي الحسني
المال للاستقلال
سلطان بركاني
صُمتُ ليوم أشدّ منه حرا
حبيب راشدين
حكومة تسيير لا شريك في التدبير
جمال لعلامي
حتى يصوم الوزراء إيمانا واحتسابا!
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
في انتظار فصل الآفلان في خليفة جميعي
هؤلاء هم رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الفائزة في التشريعيات
أسماء بهلولي
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
فصلت القيادات الحزبية في أسماء رؤساء كتلها بالمجلس الشعبي الوطني، على أن تستكمل اختيار نواب الرئيس واللجان والمقررين بداية من الأسبوع المقبل، في وقت لم يحسم حزب الأغلبية، الآفلان، لحد الساعة في اسم رئيس الكتلة عكس غريمه الأرندي، وهذا في ظل ازدياد حدة الصراع على هذا المنصب في أروقة مبنى زيغوذ يوسف.
تغطيات ذات صلة
التنظيمات الطلابية بين النضال الطلابي والفساد السياسي
هؤلاء هم رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الفائزة في التشريعيات
أمطار رعدية على الهضاب العليا مساء الإثنين
رشحنا عدة إطارات ووقع الاختيار على بن عقون
الرباط ترحل صحفيا جزائريا
تمكنت اغلب التشكيلات الحزبية في البرلمان والمقدرة بـ 10 أحزاب، اكتمل نصابها القانوني من تشكيل كتلة برلمانية واختيار رئيسها، وهذا بعد مرور أسبوع من افتتاح العهدة التشريعية الثامنة للبرلمان، حيث عينت حركة مجتمع السلم، النائب عن ولاية جيجل ناصر حمدادوش رئيسا للكتلة البرلمانية لتحالف حمس، التي تحصلت على 34 مقعدا في التشريعيات، بينما اختار التجمع الوطني الديمقراطي، النائب بلعباس بلعباس، رئيسا للكتلة البرلمانية للأرندي خلفا للنائب محمد قيجي، وهذا بعد مصادقة المكتب الوطني للحزب على قرار تعيينه.
ونصب تجمع أمل الجزائر " تاج" مصطفى نواسة على رأس كتلة تجمع أمل الجزائر الذي تحصل على 19 مقعدا منها 4 للنساء، في حين اختارت كتلة الأحرار اسم النائب محمد عصماني لتمثيلها وهي القوائم المستقلة التي تمكنت من إحراز 28 مقعدا منها 3 للنساء، بالمقابل اختار الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، اسم النائب لخضر بن خلاف ليكون على رأس الكتلة، بعد ما قدم كمنافس لرئيس البرلمان السعيد بوحجة خلال جلسة افتتاح العهدة التشريعية.
بالمقابل، يعيش حزب جبهة التحرير الوطني اكبر صراع حول رأس الكتلة، الذي لم يفصل فيه بعد، لاسيما بعد اختيار الطاهر خاوة وزيرا للعلاقات مع البرلمان، وكذا بدة محجوب وزيرا للصناعة، وخروجهما من السباق الذي احتدم بين النائب معاذ بوشارب والنائب عبد القادر حجوج، فضلا عن دخول فتح الله شعباني على الخط، ليحتفظ بذلك الآفلان على نفس العهد في اختيار رؤساء الكتل ونواب الرئيس، والتي تشهد غالب صراعات في إطار ما يعرف بحرب "التموقع " داخل الحزب العتيد.
وتبقى الإشكالية القانونية، في جبهة المستقبل، وحزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى الاشتراكية، والحركة الشعبية الجزائرية، التي لم يتجاوز تمثيلها في البرلمان 14 نائبا، خاصة وان النظام الداخلي الجديد للبرلمان، الذي لم ينزل بعد للمناقشة، ينص على أن تشكيل الكتلة البرلمانية يتطلب وجود 15 نائب فما أكثر.
من جهة أخرى، اكتفت 27 تشكيلة حزبية تحصلت على مقعد أو مقعدين في البرلمان من تشكيل مجموعة برلمانية، وفقا للقانون الداخلي للبرلمان، الذي سيكون على رأس القوانين التي ستناقش بمجرد استكمال ممثلي الأحزاب السياسية من اختيار ممثليها، ليعقد بعدها رئيس البرلمان السعيد بوحجة أول اجتماع مكتب له لضبط أجندة الدورة.