في خطوة استفزازية صارخة تؤكد مجددا عداءه المطلق للفلسطينيين والمسلمين، أصدر الكونغرس الأمريكي قرار يقضي بإقامة مراسيم احتفالية في 7 جوان القادم، احتفالا بما يسمى "يوم القدس"، وهو اليوم الذي سيطرت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي على شرق القدس في حرب عام 1967، قبل 50 عاما.
واعتبرت وسائل الإعلام الصهيونية، القرار الأمريكي بهذه المراسيم الاحتفالية، أنه "لم ينته رونق زيارة ترامب الداعمة إلى إسرائيل بعد، وبدأت منذ الآن تظهر بادرة حُسن نيّة أمريكية أخرى دعمًا للعلاقات".
يذكر ان مراسيم الاحتفالية سيشارك فيها المئات من أعضاء الكونغرس والتي ستجرى بالتزامن بين الكونغرس والكنيست، وسيلقي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست يولي إيدلشطاين خطابين في الكنيست، فيما سيلقي في الكونغرس السيناتور بور راين ونائب الرئيس مايك بينس خطابهما.
وسيبادر للاحتفال رئيس الكنيست والسفير الإسرائيلي في أمريكا رون درمر؛ وتوجها بذلك إلى رئيس الكونغرس الأمريكي واقترحا عليه إقامة مراسيم مشتركة لذكرى مرور 50 عاما على السيادة الإسرائيلية على القدس.
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برهن مجددا على عدائه للفلسطينيين والمسلمين
الكونغرس الأمريكـي يحتفي بإحتلال القدس!
م. ع
في خطوة استفزازية صارخة تؤكد مجددا عداءه المطلق للفلسطينيين والمسلمين، أصدر الكونغرس الأمريكي قرار يقضي بإقامة مراسيم احتفالية في 7 جوان القادم، احتفالا بما يسمى "يوم القدس"، وهو اليوم الذي سيطرت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي على شرق القدس في حرب عام 1967، قبل 50 عاما.
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واعتبرت وسائل الإعلام الصهيونية، القرار الأمريكي بهذه المراسيم الاحتفالية، أنه "لم ينته رونق زيارة ترامب الداعمة إلى إسرائيل بعد، وبدأت منذ الآن تظهر بادرة حُسن نيّة أمريكية أخرى دعمًا للعلاقات".
يذكر ان مراسيم الاحتفالية سيشارك فيها المئات من أعضاء الكونغرس والتي ستجرى بالتزامن بين الكونغرس والكنيست، وسيلقي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس الكنيست يولي إيدلشطاين خطابين في الكنيست، فيما سيلقي في الكونغرس السيناتور بور راين ونائب الرئيس مايك بينس خطابهما.
وسيبادر للاحتفال رئيس الكنيست والسفير الإسرائيلي في أمريكا رون درمر؛ وتوجها بذلك إلى رئيس الكونغرس الأمريكي واقترحا عليه إقامة مراسيم مشتركة لذكرى مرور 50 عاما على السيادة الإسرائيلية على القدس.