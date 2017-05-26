وصل عدد المواسم التي عرض فيها البرنامج المسابقاتي "خاتم سليمان" لمعده ومقدمه الاعلامي سليمان بخليلي، الى 18 موسما، ليكون بذلك من بين أقدم الحصص الرمضانية التي مازالت تبث على القنوات الجزائرية الى يومنا هذا.
وعرض "خاتم سليمان" في نسخته الأولى عام 1995 في شهر رمضان على قناة "ام بي سي" التي كانت آنذاك تبث من لندن، وبدءا من عام 1996 شرع التلفزيون الجزائري في بثه حصريا كل سنة مع الاعلامي سليمان بخليلي، الى غاية عام 2011 حيث عرض حينها على "بور تي في" رفقة بخليلي وحميد عاشوري، ومن سنة 2014 وهو يبث على "الشروق تي في" وهو في موسمه "الشروقي" الثالث.
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أرقام في رمضان:
18 موسما من "خاتم سليمان"
حسام. ف
وصل عدد المواسم التي عرض فيها البرنامج المسابقاتي "خاتم سليمان" لمعده ومقدمه الاعلامي سليمان بخليلي، الى 18 موسما، ليكون بذلك من بين أقدم الحصص الرمضانية التي مازالت تبث على القنوات الجزائرية الى يومنا هذا.
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وعرض "خاتم سليمان" في نسخته الأولى عام 1995 في شهر رمضان على قناة "ام بي سي" التي كانت آنذاك تبث من لندن، وبدءا من عام 1996 شرع التلفزيون الجزائري في بثه حصريا كل سنة مع الاعلامي سليمان بخليلي، الى غاية عام 2011 حيث عرض حينها على "بور تي في" رفقة بخليلي وحميد عاشوري، ومن سنة 2014 وهو يبث على "الشروق تي في" وهو في موسمه "الشروقي" الثالث.