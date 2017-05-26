يعترف الممثل بلاحة بن زيان المعروف في "خادم السلطان" في مسلسل "عاشور العاشر"، بأنّه لا يغضب في رمضان، كما يحب شمّ رائحة الأكل لأنّها تقود فضوله إلى معرفة ما تطبخ زوجته، كما أقرّ لـ"الشروق" بعشقه لـ"الفلان بالشيكولا".
كلمة للشعب الجزائري ولجمهورك بمناسبة حلول رمضان؟
أقول لهم رمضان كريم ومبارك، رمضان شهر التوبة والرحمة والغفران، شهر العبادة والصلاة، نتمنى أن يستغله كل واحد منّا استغلالها حسنا، إنّه شهر البركة والخير والصبر والإيمان والتقوى وليس شهر "الأكل" وهذه الظاهرة منتشرة في المجتمع الجزائري ولكن تأكد أن ما تأكله مبارك فيه.
كيف تقضي يومياتك في هذا الشهر؟
رمضان ما يغلبنيش وكل أيامه حلوة، أعيشها في كنف قراءة القرآن وأداء النوافل والصلاة المفروضة، أقضي أيامه مع العائلة الكريمة، كما ألتفت إلى المسرح، حيث أقوم بعد الإفطار بزيارة إلى المسرح الجهوي لمشاهدة العروض ولقاء الأصدقاء والزملاء من الفنانين.
على ماذا تحب أن تفطر في رمضان، هل هناك أكلة معينة تشتهيها أثناء الأذان؟
أفطر على طبق "الحريرة" المعروفة في وهران والغرب الجزائري بصفة عامة ولا أستغني عليها مهما كلّف الأمر، كما أحب أن أفطر على ما يسمى بـ"المعقودة، بينما باقي أنواع الأكل الأخرى فليس لدي خيار بينها أو مفاضلة.
هل تطبخ في رمضان وهل تغضب؟
لا، أبدا، زوجتي هي من تقوم بكل أمور الطبخ والتحضير، ومن بين ما تحضره الزوجة لأفراد العائلة "الفلان بالشيكولا" وأحيانا بنكهات أخرى، لكن "الفلان بالشيكولا" أعشقه لدرجة كبيرة وبالدراجة الجزائرية "ما يخطينيش على الطابلة"، وعن الغضب أقول لك إنّ بلغت من العمر 63 عاما، والحمد لله لحد اليوم لم يحدث معي أي شيء في الشهر الفضيل، وما يحدث من تصرفات سلبية وأفعال طائشة عند البعض في هذا الشهر مردّها إلى عقليتهم وطبيعتهم وليس إلى الصيام الذي يتخذوه كحجة لتبرير قلقهم وغضبهم. وفما يخصني فأنا لا أغضب، بل بالعكس أضحك كثيرا وأحب شمّ رائحة الأكل والتي تقودني إلى أنني سأفطر على مثلا "فلفلة" أو "شربة".
هل سبق لك وأن أفطرت عمدا أو خطأ؟
عندما كنت صغيرا، حيث كان عمري وقتها 7 أو 8 سنوات، لكن اليوم منذ أن بلغنا وكبرنا فالخطأ ممنوع، نسعى لأن نصوم بأقلّ الأخطاء الممكنة.
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"خادم عاشور العاشر"، بلاحة بن زيان لـ"الشروق":
رائحة الأكل.. تقودني إلى المطبخ و"الفلان بالتشيكوكلا" ضروري
حاوره: حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
يعترف الممثل بلاحة بن زيان المعروف في "خادم السلطان" في مسلسل "عاشور العاشر"، بأنّه لا يغضب في رمضان، كما يحب شمّ رائحة الأكل لأنّها تقود فضوله إلى معرفة ما تطبخ زوجته، كما أقرّ لـ"الشروق" بعشقه لـ"الفلان بالشيكولا".
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كلمة للشعب الجزائري ولجمهورك بمناسبة حلول رمضان؟
أقول لهم رمضان كريم ومبارك، رمضان شهر التوبة والرحمة والغفران، شهر العبادة والصلاة، نتمنى أن يستغله كل واحد منّا استغلالها حسنا، إنّه شهر البركة والخير والصبر والإيمان والتقوى وليس شهر "الأكل" وهذه الظاهرة منتشرة في المجتمع الجزائري ولكن تأكد أن ما تأكله مبارك فيه.
كيف تقضي يومياتك في هذا الشهر؟
رمضان ما يغلبنيش وكل أيامه حلوة، أعيشها في كنف قراءة القرآن وأداء النوافل والصلاة المفروضة، أقضي أيامه مع العائلة الكريمة، كما ألتفت إلى المسرح، حيث أقوم بعد الإفطار بزيارة إلى المسرح الجهوي لمشاهدة العروض ولقاء الأصدقاء والزملاء من الفنانين.
على ماذا تحب أن تفطر في رمضان، هل هناك أكلة معينة تشتهيها أثناء الأذان؟
أفطر على طبق "الحريرة" المعروفة في وهران والغرب الجزائري بصفة عامة ولا أستغني عليها مهما كلّف الأمر، كما أحب أن أفطر على ما يسمى بـ"المعقودة، بينما باقي أنواع الأكل الأخرى فليس لدي خيار بينها أو مفاضلة.
هل تطبخ في رمضان وهل تغضب؟
لا، أبدا، زوجتي هي من تقوم بكل أمور الطبخ والتحضير، ومن بين ما تحضره الزوجة لأفراد العائلة "الفلان بالشيكولا" وأحيانا بنكهات أخرى، لكن "الفلان بالشيكولا" أعشقه لدرجة كبيرة وبالدراجة الجزائرية "ما يخطينيش على الطابلة"، وعن الغضب أقول لك إنّ بلغت من العمر 63 عاما، والحمد لله لحد اليوم لم يحدث معي أي شيء في الشهر الفضيل، وما يحدث من تصرفات سلبية وأفعال طائشة عند البعض في هذا الشهر مردّها إلى عقليتهم وطبيعتهم وليس إلى الصيام الذي يتخذوه كحجة لتبرير قلقهم وغضبهم. وفما يخصني فأنا لا أغضب، بل بالعكس أضحك كثيرا وأحب شمّ رائحة الأكل والتي تقودني إلى أنني سأفطر على مثلا "فلفلة" أو "شربة".
هل سبق لك وأن أفطرت عمدا أو خطأ؟
عندما كنت صغيرا، حيث كان عمري وقتها 7 أو 8 سنوات، لكن اليوم منذ أن بلغنا وكبرنا فالخطأ ممنوع، نسعى لأن نصوم بأقلّ الأخطاء الممكنة.