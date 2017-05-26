رعية صيني يعلن إسلامه بالبليدة

عاشت مديرية الشؤون الدينية لولاية البليدة أجواء من الفرحة مع بداية شهر رمضان الفضيل، حيث أشهر رعية صيني الإثنين اعتناقه الدين الإسلامي.

وحسب مدير الشؤون الدينية كمال بلعسل في حديث للشروق فإن الوافد الجديد الذي اختار لنفسه من الأسماء "زكي" حضر إلى مقر المديرية صائما، وقال في حديث جمعه بإطارات المديرية أن مشاعر الأخوة والمحبة التي تقاسمها وأصدقائه الجزائريين والأمانة في التعامل كانوا الدافع وراء دخوله الإسلام، زكي البالغ من العمر 30 عاما نطق الشهادتين على يد إمام مسجد الشفة في مشهد رقت له قلوب الحاضرين.