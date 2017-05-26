"رونو الجزائر" تطلق حملتها "تضامن" بالتنسيق مع الهلال الأحمر 5 آلاف دينار للمحتاجين عن كل "سامبول" و"داسيا" تباع في رمضان

أعلن مجمع "رونو الجزائر" عن إطلاق مبادرته التضامنية لشهر رمضان والتي أطلق عليها شعار "تضامن" بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري، وفي هذا الإطار تلتزم رونو الجزائر بتخصيص مبلغ 5000 دج للمحتاجين عن كل سيارة يتم تسويقها خلال الشهر الفضيل من نوع سامبول وداسيا.

كما أكدت رونو أيضا التزامها بتحويل مبلغ 200 دج عن حل عملية صيانة تتم في ورشاتها عبر مختلف ولايات الوطن، ويتم تحويل هذه الأموال إلى الهلال الأحمر الجزائري الذي سيستغلها في خدمة المحتاجين والفقراء.

ومعلوم، أن رونو تطلق حملة "تضامن" للعام الثاني على التوالي، حيث شهدت المبادرة العام الماضي نجاحا كبيرا وهو ما ساهم في زرع البسمة وسط الكثير من المحتاجين والمحرومين.