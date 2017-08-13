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إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم
قال الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِي)) (الحجرات، 13).
لقد دلّت الآية الكريمة على جملة من الأمور لا يجوز للمتأمّل أن يغفلها.
أوّلها وحدة الأصل الإنساني؛ فالخطاب العامّ بصورة النّداء بعنوان الإنسانية الأعمّ ((يَا أَيُّهَا النّاس)) جعل من متعلّق الخطاب وحدة الإنسانية في نشأتها الأولى.. وقد كان أوّل تطبيق عمليّ لهذه الآية في الوجود الإنسانيّ هو ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد أطلق هذه الصّيحة المدوية في أعظم مجتمع ضمّ أكبر عدد من أبناء البشرية المستظلين بلواء الإيمان في وحدة العقيدة الإسلامية في حجة الوداع.
وثانيها وحدة الدّين، ونعني بوحدة الدّين أنّ الدين الذي ارتضاه الله للبشرية هو دين واحد، وهو دين الإسلام، مِن لدن آدم إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، صلى الله عليهم جميعا، وما تخلّل هذه السّلسلة الشّريفة من موكب الأنبياء والرسل الكرام عليهم صلاة الله وسلامه.. فهذه هي الحقيقة الكبرى أنّ الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه لكلّ الشّعوب والأمم على اختلاف ألسنتها وألوانها وأصولها..
وثالث تلك المعاني العظيمة أنّ التقوى هي أساس التّفاضل بين البشر.. وفي واقع البشرية للأسف وفي غابرها أمثلة لرهط من الغواة استهوتهم المراتب والسلطان، فظنوا أنّ هذه الموازين الأرضية هي مقياس الخيرية والتفضيل عند الله وعند خلقه، بيْد أنّ حقائق التّنزيل كانت قوية هادرة مزلزلة، مصحّحة لتلك المعتقدات المحقورة، معلنة أنّ تفاضل البشر إنّما يكون بكمالات نفسية وخلقية وروحية، هي أنظف وأشرف من تلك المقاييس الصغيرة التي ينظر إليها بعض الناس لصغر نفوسهم ولا يتجاوزونها.. قال الله تعالى: ((وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آَمِنُون)) (سبأ، 37).
ساسي - جزائر بني مزغن2017/05/30 على 20:211
ولما يقتل الذين يدعون التقوي والاسلام عائلة ال سعود الصهيونية الصليبية اخواننا باليمن اليمن بطائرات التحالف الامريكي -الصهيوني -الصليبي الامريكي يا جميل ؟؟؟؟؟؟
لما يقدم ال سعود لترامب رئيس امريكا 440 مليار دولار رشوة حماية لعروشهم اليست هذه اموال المسلمين ولا حق لهم في التصرف فيها ؟؟؟؟؟؟
لما يسكت دعاة الوهابية السلفية وعلمائها عن الجرائم التي تقترفها عائلة ال سعود باليمن وسوريا -داعش الوهابية السلفية واختها النصرة واحرار الشام -والعراق وليبيا ؟؟؟؟؟
عليك بنصيحةملوك الخليج سلاطين الخيانة والعمالة
ساسي - جزائر بني مزغن2017/05/30 على 20:232
لو كانتْ تسمعُني الصحراءْ
لطلبتُ إليها ..
أن تتوقّف عن تفريخِ ملايينِ الشعراءْ
وتحرِّر هذا الشّعب الطيّبَ من سيفِ الكلماتْ
ما زلنا منذُ القرنِ السّابعِ ، نأكلُ أليافَ الكلماتْ
نتزحلقُ في صمغِ الرّاءاتْ
نتدحرجُ من أعلى الهاءاتْ
وننامُ على هجوِ جريرٍ ..
ونفيقُ على دمعِ الخنساءْ ..
ما زلنا منذ القرنِ السابعِ ..
خارجَ خارطةِ الأشياءْ
نترقّبُ عنترةَ العبسيَّ ..
يجيءُ على فَرَسٍ بيضاءْ ..
ليفرِّجَ عنّا كربتَنا ..
ويردَّ طوابيرَ الأعداءْ ..
ما زلنا نقضمُ كالفئرانِ ..
merghenis - Algérie2017/05/31 على 05:033
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِي)) (الحجرات، 13).
ينقص حرف في هذه الآية الكريمة و قد بعثت تصحيحا البارحة و لم ينشهر.
خبير وليس خَبِي.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ............. سورة مدنية.
عبدالحميدالسلفي - الجزائر المسلمة2017/05/31 على 09:134
السلام عليكم.
قال الله سبحانه وتعالى :( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور)
وقال عزّ وجلّ:(مَن كانَ يُرِيدُ حَرثَ الْآخِرَةِ نَزِد لَهُ في حَرثِهِ ۖ ومَن كَانَ يُرِيدُ حَرثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنهَا ومَا لَهُ في الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ)
فرحم الله من سخّر دنياه لأخراه.
فلا تجعل اللهم الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.