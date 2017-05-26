يوسف سحيري يفتح النار على اليتيمة: "التلفزيون الجزائري أصبح شركة خاصة"!

فتح الممثل يوسف سحيري (صاحب دور ابن باديس في الفيلم السينمائي الأخير) النار على التلفزيون العمومي، قائلا إن هذا الأخير "تحول إلى شركة خاصة"!!

وأضاف سحيري، في تغريدة له على صفحته عبر الفايسبوك أن التلفزة الجزائرية "أصبحت لا تستطيع أن تنافس حتى شبه القنوات الخاصة، وذلك لطريقة تسييرها التي لا تخفى على أحد من كيفية قبول النصوص إلى اختيار المنتج المنفذ، وإذا استلزم الأمر إعطاء الفرصة لبعض الشابات لفتح شركة إنتاج من أجل الاستفادة من المشاريع (..) ويأتي بعدها المخرج، ولقد سمعت هذه الجملة أكثر من مرة (هذاك يخدم مليح لكن يدير مشاكل ويدير واش كاين في راسو) يعني أنهم في حاجة إلى مخرج يدير واش كاين في راسهم!"

وقال سحيري: "لقد أصبح التلفزيون شركة خاصة يملكها أشخاص، هم من يقررون مكان أكثر من أربعين مليونا، وليس هناك من يتابع ولا يحاسب" .