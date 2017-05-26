تمديد توقيف قطار الجزائر - عنابة ليومين

date 2017/05/30 views 196 comments 0
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icon-writer سعيد. ب

صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية عن تمديد توقف حركة النقل عبر القطارات في الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وعنابة مرورا بقسنطينة ليومين إضافيين أي إلى الثاني جوان بدل 31 ماي.

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بسبب أشغال الأنفاق وضروريات الأمن بين محطتي الثنية وبني عمران، حسب بيان للشركة.

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