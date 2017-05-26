تمديد توقيف قطار الجزائر - عنابة ليومين

أعلنت الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية عن تمديد توقف حركة النقل عبر القطارات في الخط الرابط بين الجزائر العاصمة وعنابة مرورا بقسنطينة ليومين إضافيين أي إلى الثاني جوان بدل 31 ماي.

بسبب أشغال الأنفاق وضروريات الأمن بين محطتي الثنية وبني عمران، حسب بيان للشركة.