مكالمة تنقذ عائلة من الموت بالبليدة

مكنت التوجيهات التي تلقتها فتاة على الهاتف، من قبل مستقبل المكالمات على مستوى وحدة الحماية المدنية لأولاد يعيش بالبليدة، من إنقاذ عائلة مكونة من أربعة أفراد من موت محقق، بعد تعرض أفرادها للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء الموجود بالمطبخ.

وتبين من حديث الفتاة انها في حالة غير طبيعية وتكاد تفقد وعيها، ما جعل مستقبل المكالمة يقدم لها مجموعة من الإرشادات بعدما تفطن لانعدام الأكسيجين من المنزل بسبب تسرب الغاز وتشغيل مكيف الهواء ما زاد من خطورة الوضع على العائلة، ليتم إنقاذ أرواح العائلة قبل وصول الإسعافات، حيث قامت الفتاة البالغة 19 سنة، بناء على التويجهات، بفتح النوافذ وتهوية المنزل كذا وضع والديها وشقيقيها الفاقدين للوعي على الوضعية الأمامية الجانبية، إلى غاية وصول النجدة، حيث تم نقل الضحايا الأربعة نحو مستشفى الفابور وسط البليدة.