نصبت المديرية العامة للأمن، أزيد من نصف مليون دورية و66 ألف حاجز مروري إلى جانب تكثيف فرق الرادار بجميع ولايات الوطن للحد من إرهاب الطرقات في شهر رمضان الذي يسجل ارتفاعا في حوادث المرور تسفر عن وفاة المئات وإصابة الآلاف، وتكلف الدولة خسائر مادية تفوق 100 مليار دينار سنوي.
فعلت المديرية العامة للأمن، مخططا يرمي إلى التقليص من حوادث المرور من خلال تغليب الجانب الوقائي على الجانب الردعي، حيث نظمت في هذا الشأن 176136 نشاط توعوي لفائدة السائقين، و1382 درس نظري وتطبيقي في الوقاية من حوادث المرور.
وللتقليص من حوادث المرور قامت مصالح الأمن، بوضع 66325 حاجز مروري وطنيا، كما كثفت من الدوريات الراجلة والراكبة حيث بلغ عددها 513652 دورية، كما بلغ عدد عمليات فرقة الرادار 1885 عملية، الهدف من هذه الإجراءات الحد من حوادث المرور، كما سجلت مصالح الأمن الوطني 19918 جنحة مرورية، على اثرها تم وضع 8472 مركبة في الحظيرة المرورية، وتوقيف 29308 مركبة، كما تم تحرير 241549 غرامة جزافية وسحب 60740 رخصة سياقة، فيما تم تسجيل 5667 مخافة تنسيق.
في هذا الصدد، تؤكد خلية الاتصال والصحافة ان الحملات التحسيسية للأمن الوطني متواصلة لتوعية السائقين بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرورية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1"أحترم قرار الرئيس.. أنا ضحية مؤامرة وسأقاضي من شوه سُمعتي"!
2قرار الرئيس سيّد ولا يُناقش.. وإقالة بن عقون مؤامرة ضدي
3الرباط ترحل صحفيا جزائريا
4ندرة حليب.. ومواطنون في رحلة عذاب بحث عن "شكارة"
5هؤلاء هم رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الفائزة في التشريعيات
Français English
الرأي
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
محمّد الهادي الحسني
تغيير (...)
سلطان بركاني
يغشّون ويأكلون الحرام في رمضان!
جمال لعلامي
الحصيلة.. والتبهديلة!
رشيد ولد بوسيافة
وزير لمدة 48 ساعة!
جمال لعلامي
صائم.. نائم!
محمد حمادي
مِحنةُ القُفّة؟!
محمّد الهادي الحسني
المال للاستقلال
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
سحب 60 ألف رخصة سياقة ووضع 8472 مركبة في المحشر
نصف مليون دورية و66 ألف حاجز لوقف مجازر الطرقات في رمضان
نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
نصبت المديرية العامة للأمن، أزيد من نصف مليون دورية و66 ألف حاجز مروري إلى جانب تكثيف فرق الرادار بجميع ولايات الوطن للحد من إرهاب الطرقات في شهر رمضان الذي يسجل ارتفاعا في حوادث المرور تسفر عن وفاة المئات وإصابة الآلاف، وتكلف الدولة خسائر مادية تفوق 100 مليار دينار سنوي.
تغطيات ذات صلة
منتجات فاسدة وأخرى مليئة بالنفايات بأسواق الجملة
99 بالمائة من مترشحي البكالوريا ضيعوا البطاقات البيومترية
الإتحاد الأوروبي اشترط السن أقل من 30 سنة في منح التكوين الإقامي
جزائريون يتلقون منح تفوق 12 مليون باستعمال أسماء الموتى
نصف مليون دورية و66 ألف حاجز لوقف مجازر الطرقات في رمضان
فعلت المديرية العامة للأمن، مخططا يرمي إلى التقليص من حوادث المرور من خلال تغليب الجانب الوقائي على الجانب الردعي، حيث نظمت في هذا الشأن 176136 نشاط توعوي لفائدة السائقين، و1382 درس نظري وتطبيقي في الوقاية من حوادث المرور.
وللتقليص من حوادث المرور قامت مصالح الأمن، بوضع 66325 حاجز مروري وطنيا، كما كثفت من الدوريات الراجلة والراكبة حيث بلغ عددها 513652 دورية، كما بلغ عدد عمليات فرقة الرادار 1885 عملية، الهدف من هذه الإجراءات الحد من حوادث المرور، كما سجلت مصالح الأمن الوطني 19918 جنحة مرورية، على اثرها تم وضع 8472 مركبة في الحظيرة المرورية، وتوقيف 29308 مركبة، كما تم تحرير 241549 غرامة جزافية وسحب 60740 رخصة سياقة، فيما تم تسجيل 5667 مخافة تنسيق.
في هذا الصدد، تؤكد خلية الاتصال والصحافة ان الحملات التحسيسية للأمن الوطني متواصلة لتوعية السائقين بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرورية.