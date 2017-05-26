سحب 60 ألف رخصة سياقة ووضع 8472 مركبة في المحشر نصف مليون دورية و66 ألف حاجز لوقف مجازر الطرقات في رمضان

نصبت المديرية العامة للأمن، أزيد من نصف مليون دورية و66 ألف حاجز مروري إلى جانب تكثيف فرق الرادار بجميع ولايات الوطن للحد من إرهاب الطرقات في شهر رمضان الذي يسجل ارتفاعا في حوادث المرور تسفر عن وفاة المئات وإصابة الآلاف، وتكلف الدولة خسائر مادية تفوق 100 مليار دينار سنوي.

فعلت المديرية العامة للأمن، مخططا يرمي إلى التقليص من حوادث المرور من خلال تغليب الجانب الوقائي على الجانب الردعي، حيث نظمت في هذا الشأن 176136 نشاط توعوي لفائدة السائقين، و1382 درس نظري وتطبيقي في الوقاية من حوادث المرور.

وللتقليص من حوادث المرور قامت مصالح الأمن، بوضع 66325 حاجز مروري وطنيا، كما كثفت من الدوريات الراجلة والراكبة حيث بلغ عددها 513652 دورية، كما بلغ عدد عمليات فرقة الرادار 1885 عملية، الهدف من هذه الإجراءات الحد من حوادث المرور، كما سجلت مصالح الأمن الوطني 19918 جنحة مرورية، على اثرها تم وضع 8472 مركبة في الحظيرة المرورية، وتوقيف 29308 مركبة، كما تم تحرير 241549 غرامة جزافية وسحب 60740 رخصة سياقة، فيما تم تسجيل 5667 مخافة تنسيق.

في هذا الصدد، تؤكد خلية الاتصال والصحافة ان الحملات التحسيسية للأمن الوطني متواصلة لتوعية السائقين بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرورية.