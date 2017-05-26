كشف، مدير المركز الوطني للمستندات والوثائق المؤمنة بالحميز، حسان بوعلام، أن 99 بالمائة من المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان المقبلة، قد ضيعوا بطاقات التعريف "البيومترية"، و تقدموا بطلبات على أساس أنها جديدة على مستوى بلدياتهم، دون التصريح بالضياع. معلنا عن تسليم ما يفوق 700 ألف بطاقة بيومترية للمترشحين. في حين سجلت حالة طوارئ وسط مترشحين والسبب بطاقة التعريف "البيومترية".
وأضاف، المسؤول الأول عن المركز الوطني للمستندات والوثائق المؤمنة بالحميز، في تصريح لـ"الشروق"، أن العملية "الرقابية" التي تجريها هيئته بصفة دورية، قد بينت أن 99 بالمائة من المترشحين للبكالوريا قد ضيعوا بطاقات التعريف "البيومترية" التي كانوا تحصلوا عليها في وقت سابق خاصة فئة "المعيدين"، غير أنهم ولدى تسجيلهم لأنفسهم من جديد للحصول على بطاقات جديدة بدل التي ضاعت منهم، اكتفوا بتقديم طلبات على أساس أنها جديدة دون التصريح بالضياع ودون إرفاقها بالوثائق المطلوبة والمتعلقة "بشهادة الضياع" التي تمنحها إياهم المصالح الأمنية، إلى جانب دفع دمغة قيمتها المالية 1000 دينار، حسب ما ينص عليه القانون، لتبقى طلباتهم "معلقة" إلى حين، في إطار التأمين على البطاقات وكشف المزورين، الأمر الذي أدى إلى تأخر عملية استلامهم للبطاقات. إلى جانب فئة أخرى من المترشحين الذين تأخروا في تسجيل أنفسهم إلكترونيا وتركوا العملية في اللحظات الأخيرة، خاصة وأنه لم يعد يفصلنا عن الامتحان سوى 13 يوما - يضيف محدثناـ.
وأفاد، حسان بوعلام، أن المركز الوطني للمستندات و الوثائق المؤمنة، مباشرة لدى اكتشافه لتلك الحالات، يقوم مباشرة بمراسلة البلديات، لاتخاذ جملة الإجراءات اللازمة المتعلقة أساسا بضرورة استدعاء المترشحين المعنيين و مطالبتهم بتقديم الوثائق الضرورية لعدم تضييع الوقت، و من ثمة يتم إنجاز بطاقات جديدة تسلم لهم في الآجال. على اعتبار أن المترشحين للبكالوريا لديهم أولوية في ذلك على مستوى البلديات.
وأعلن، محدثنا عن تسليم المركز الوطني إلى غاية نهاية شهر أفريل الماضي، ما يفوق 700 ألف بطاقة بيومترية للمترشحين، بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في انتظار استكمال العملية بالنسبة للحالات "الاستثنائية" سالفة الذكر.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1"أحترم قرار الرئيس.. أنا ضحية مؤامرة وسأقاضي من شوه سُمعتي"!
2قرار الرئيس سيّد ولا يُناقش.. وإقالة بن عقون مؤامرة ضدي
3الرباط ترحل صحفيا جزائريا
4ندرة حليب.. ومواطنون في رحلة عذاب بحث عن "شكارة"
5هؤلاء هم رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الفائزة في التشريعيات
Français English
الرأي
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
محمّد الهادي الحسني
تغيير (...)
سلطان بركاني
يغشّون ويأكلون الحرام في رمضان!
جمال لعلامي
الحصيلة.. والتبهديلة!
رشيد ولد بوسيافة
وزير لمدة 48 ساعة!
جمال لعلامي
صائم.. نائم!
محمد حمادي
مِحنةُ القُفّة؟!
محمّد الهادي الحسني
المال للاستقلال
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
مدير المركز الوطني للمستندات والوثائق المؤمنة لـ"الشروق":
99 بالمائة من مترشحي البكالوريا ضيعوا البطاقات البيومترية
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
كشف، مدير المركز الوطني للمستندات والوثائق المؤمنة بالحميز، حسان بوعلام، أن 99 بالمائة من المترشحين لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان المقبلة، قد ضيعوا بطاقات التعريف "البيومترية"، و تقدموا بطلبات على أساس أنها جديدة على مستوى بلدياتهم، دون التصريح بالضياع. معلنا عن تسليم ما يفوق 700 ألف بطاقة بيومترية للمترشحين. في حين سجلت حالة طوارئ وسط مترشحين والسبب بطاقة التعريف "البيومترية".
تغطيات ذات صلة
منتجات فاسدة وأخرى مليئة بالنفايات بأسواق الجملة
99 بالمائة من مترشحي البكالوريا ضيعوا البطاقات البيومترية
الإتحاد الأوروبي اشترط السن أقل من 30 سنة في منح التكوين الإقامي
جزائريون يتلقون منح تفوق 12 مليون باستعمال أسماء الموتى
نصف مليون دورية و66 ألف حاجز لوقف مجازر الطرقات في رمضان
وأضاف، المسؤول الأول عن المركز الوطني للمستندات والوثائق المؤمنة بالحميز، في تصريح لـ"الشروق"، أن العملية "الرقابية" التي تجريها هيئته بصفة دورية، قد بينت أن 99 بالمائة من المترشحين للبكالوريا قد ضيعوا بطاقات التعريف "البيومترية" التي كانوا تحصلوا عليها في وقت سابق خاصة فئة "المعيدين"، غير أنهم ولدى تسجيلهم لأنفسهم من جديد للحصول على بطاقات جديدة بدل التي ضاعت منهم، اكتفوا بتقديم طلبات على أساس أنها جديدة دون التصريح بالضياع ودون إرفاقها بالوثائق المطلوبة والمتعلقة "بشهادة الضياع" التي تمنحها إياهم المصالح الأمنية، إلى جانب دفع دمغة قيمتها المالية 1000 دينار، حسب ما ينص عليه القانون، لتبقى طلباتهم "معلقة" إلى حين، في إطار التأمين على البطاقات وكشف المزورين، الأمر الذي أدى إلى تأخر عملية استلامهم للبطاقات. إلى جانب فئة أخرى من المترشحين الذين تأخروا في تسجيل أنفسهم إلكترونيا وتركوا العملية في اللحظات الأخيرة، خاصة وأنه لم يعد يفصلنا عن الامتحان سوى 13 يوما - يضيف محدثناـ.
وأفاد، حسان بوعلام، أن المركز الوطني للمستندات و الوثائق المؤمنة، مباشرة لدى اكتشافه لتلك الحالات، يقوم مباشرة بمراسلة البلديات، لاتخاذ جملة الإجراءات اللازمة المتعلقة أساسا بضرورة استدعاء المترشحين المعنيين و مطالبتهم بتقديم الوثائق الضرورية لعدم تضييع الوقت، و من ثمة يتم إنجاز بطاقات جديدة تسلم لهم في الآجال. على اعتبار أن المترشحين للبكالوريا لديهم أولوية في ذلك على مستوى البلديات.
وأعلن، محدثنا عن تسليم المركز الوطني إلى غاية نهاية شهر أفريل الماضي، ما يفوق 700 ألف بطاقة بيومترية للمترشحين، بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في انتظار استكمال العملية بالنسبة للحالات "الاستثنائية" سالفة الذكر.