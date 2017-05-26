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هزة أرضية بقوة 3.8 درجات بوهران
الشروق أون لاين
سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3.8 درجات على سلم ريشتر، الثلاثاء، على الساعة الخامسة صباحا ودقيقتين، بشمال وهران.
وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن موقع الهزة حُدد على بعد 30 كلم شمال وهران في البحر.
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لم تخلف خسائر تذكر
هزة أرضية بقوة 3.8 درجات بوهران
الشروق أون لاين
سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3.8 درجات على سلم ريشتر، الثلاثاء، على الساعة الخامسة صباحا ودقيقتين، بشمال وهران.
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وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن موقع الهزة حُدد على بعد 30 كلم شمال وهران في البحر.