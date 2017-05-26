لم تخلف خسائر تذكر

هزة أرضية بقوة 3.8 درجات بوهران

date 2017/05/30 views 346 comments 0
author-picture

icon-writer الشروق أون لاين

سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 3.8 درجات على سلم ريشتر، الثلاثاء، على الساعة الخامسة صباحا ودقيقتين، بشمال وهران.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن موقع الهزة حُدد على بعد 30 كلم شمال وهران في البحر.

icon-tags
  • print