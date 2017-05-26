20 قتيلاً في انفجارين في بغداد

قالت مصادر أمنية عراقية، إن سيارتين ملغومتين انفجرتا، في وقت مبكر الثلاثاء، في بغداد، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 80 في شارعين مزدحمين.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عن الانفجار الأول الذي وقع بعد منتصف الليل بقليل (21:00 بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين) وأسفر عن سقوط 13 قتيلاً على الأقل وإصابة 40 في حي الكرادة التجاري المزدحم.

وبعد ساعات قليلة قتل تفجير ثان سبعة أشخاص وأصاب 38 آخرين على مقربة من مكتب حكومي في حي الكرخ. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم بعد.

وتعرض حي الكرادة لهجوم كبير بشاحنة ملغومة في جويلية عام 2016 قتل ما لا يقل عن 324 شخصاً وكان الأكثر دموية في العراق منذ غزو البلاد بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.

ويتراجع تنظيم "داعش" في العراق منذ نهاية عام 2015 في مواجهة حملة للقوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة وقوات الحشد الشعبي الشيعية المدعومة من إيران.

والتنظيم محاصر الآن في جيب في مدينة الموصل التي كانت معقله الرئيسي في العراق. وكان "داعش" أعلن قيام دولة "خلافة" على مناطق من سوريا والعراق في عام 2014.