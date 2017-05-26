إصابة شرطيين في انفجار عبوة ناسفة شرق السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، إصابة رجلي أمن في تفجير عبوة ناسفة في محافظة القطيف، شرقي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي تعرض دورية أمن، صباح أمس (الاثنين)، "لانفجار عبوة ناسفة (I.E.D) وهي تؤدي مهامها بالقرب من دوار حي الريف في بلدة العوامية في محافظة القطيف".

وبين أنه نتج عن ذلك "إصابة رجلي أمن ونقلهما إلى المستشفى".

وأشار إلى أن "الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".

ويعد هذا ثالث هجوم في المنطقة ذاتها خلال الشهر الجاري.

وقتل جندي من قوات الطوارئ الخاصة، إثر استهداف دورية أمن بقذيفة صاروخية، في القطيف يوم 16 ماي الجاري، وذلك بعد أسبوع من مقتل طفل سعودي، ومقيم باكستاني، وإصابة 10 مدنيين و4 من رجال الأمن، بنيران عناصر إرهابية في البلدة نفسها.

وشهدت المنطقة الشرقية، وخصوصاً محافظتي القطيف والدمام، عدة هجمات استهدفت رجال الأمن، في الآونة الأخيرة.