القضية تخص أرضا قيمتها 20 مليارا موثقة وشاب متهمان بالاحتيال على 35 وريثا بعين تموشنت

فتحت محكمة جنح وهران، الإثنين، قضية نصب واحتيال، استغلال الوظيفة، تقديم صك دون رصيد كضمان، معني بها كمتهمين شاب وموثقة، اتهما بالتورط في قضية محاولة بيع قطع أرضية سعرها أكثر من 20 مليار سنتيم، مملوكة لـ35 وريثا.

وحسب مجريات جلسة المحاكمة، التي حضرتها "الشروق"، فإن الشاب المتابع تقدم من الضحية الأول الممثل في شخص وكيل 35 وريثا لأرض تفوق 220 هكتار على مستوى ولاية تموشنت.

واتفق معه على شرائها بمبلغ مالي وصل إلى 20 مليارا و700 مليون سنتيم، على أن يدفع له المقابل بعد أن يتحصل على قرض من البنك، ولأجل ذلك أقنع الضحية بوضع وكالة له لدى الموثقة المتابعة، التي استصدرت الوكالة، وفي المقابل، اشترطت قبض صك بقيمة صفقة البيع إلى حين وصول الأموال كاملة.

وعليه، عمد الشاب المتابع إلى محاولة بيع القطعة الأرضية لسمسارين بأقل ثمن، حتى إن أحدهما قدم له مبلغ 300 مليون سنتيم لقاء إتمام العملية، التي تبين بعدها أنها نصب واحتيال، عقب تدخل باقي الورثة وتقديم الملف إلى مصالح الأمن، التي انتهت تحقيقاتها إلى توقيف الشاب والموثقة على أساس التورط في عملية احتيالية، هدفها سلب قطعة أرضية من مالكيها، بقيمة مالية ضخمة تفوق 20 مليار سنتيم، عن طريق خرق القانون.

وأمام هذه الحقائق، نفى المتابعان ما نسب إليهما من أفعال، فالموثقة أكدت أنها قامت بعملها عن حسن نية، فقد طالبت بالصك كضمان لحقوق الورثة، بينما المتابع الثاني أكد أن الوكالة التي وقعت له، تخول له التصرف في الأرض.

ليلتمس وكيل الجمهورية في حقهما، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد، عقب مثول صاحب الأرض الحقيقي بالوكالة والسمسار كضحيتين، مطالبين بتعويض مادي.