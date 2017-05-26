سيتم صبها في شهر جوان بأثر رجعي زيادة 2.5 بالمائة في معاشات المتقاعدين

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، الثلاثاء، أن الزيادة السنوية في المعاشات الخاصة بالمتقاعدين تبلغ 2.5 بالمائة هذا العام.

وقال زمالي في منشور له عبر صحفته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أود أن أعلم فئة المتقاعدين الذين ينتظرون الإعلان عن الزيادة السنوية (La revalorisation) في المعاشات أن فخامة رئيس الجمهورية قرّر بأن هذه النسبة تم تحديدها بــ2.5 بالمائة".

وذكر الوزير أن "هذه الزيادة سيتم صبها في شهر جوان، بأثر رجعي بداية من 1 ماي 2017".

وأوضح مراد زمالي أن "هذه النسبة يتم تحديدها بالأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية وقدرات الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، مع مراعاة الوضعية المالية الحالية للصندوق، حيث أن استرجاع التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد يعتبر من بين الأهداف الرئيسية ومن بين الأولويات المسطرة في برنامج القطاع".

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وتابع بقوله "بالنسبة لنا من الأهمية الموازنة ما بين ضرورة تثمين المعاشات من أجل تدعيم القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين، ولكن أيضا الحفاظ على ديمومة منظومة التقاعد وذلك في صالح المتقاعدين أنفسهم وفي صالح الأجيال القادمة".