بوتين يلتقي ولي ولي العهد السعودي في موسكو

يعقد ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان محادثات، الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو تتناول القضايا محل الاهتمام المشترك.

ولعب الاثنان دوراً فعالاً في التوصل إلى اتفاق عالمي أدى إلى خفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يومياً في إطار جهود لتعزيز الأسعار والحد من المخزونات الضخمة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحفي عبر الهاتف للصحفيين، أن الاجتماع سيعقد، في وقت لاحق الثلاثاء.

وكان آخر اجتماع بينهما في الصين في سبتمبر العام الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين.

وذكرت قناة العربية التلفزيونية، أن ولي ولي العهد سيبحث مع بوتين الصراع في سوريا. ومن المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع أربع اتفاقيات تعاون بين البلدين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اجتمع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع نظيره السعودي خالد الفالح وناقشا الوضع في أسواق النفط العالمية.

ويأتي الاجتماعان بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي مع منتجين عالميين كبار آخرين تقودهم روسيا على تمديد خفض الإنتاج تسعة شهور أخرى.