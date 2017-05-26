توقيف 9 مهاجرين غير شرعيين ضبط أزيد من 9 قناطير من الكيف المعالج بتلمسان

ضبط عناصر الدرك الوطني، الإثنين، بمغنية (ولاية تلمسان) أزيد من 9 قناطير من الكيف المعالج بالإضافة إلى مركبتين.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني، يوم 29 مايو 2017 بمغنية، ولاية تلمسان (الناحية العسكرية الثانية)، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب9 قناطير و20 كيلوغرام بالإضافة إلى مركبتين".

وببرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة)، "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مركبة رباعية الدفع و3 أطنان و125 كيلوغراما من السميد، كانت موجهة للتهريب".

كما تم، حسب نفس المصدر، "توقيف تسعة (9) مهاجرين غير شرعيين بكل من تلمسان وبشار".