ضبط عناصر الدرك الوطني، الإثنين، بمغنية (ولاية تلمسان) أزيد من 9 قناطير من الكيف المعالج بالإضافة إلى مركبتين.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني، يوم 29 مايو 2017 بمغنية، ولاية تلمسان (الناحية العسكرية الثانية)، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب9 قناطير و20 كيلوغرام بالإضافة إلى مركبتين".
وببرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة)، "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مركبة رباعية الدفع و3 أطنان و125 كيلوغراما من السميد، كانت موجهة للتهريب".
كما تم، حسب نفس المصدر، "توقيف تسعة (9) مهاجرين غير شرعيين بكل من تلمسان وبشار".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
هل يفكّ "ألكاراز" عقدة الخضر؟
هل تتوقع نجاح زطشي في بعث الكرة الجزائرية؟
هل زطشي الأنسب لخلافة روراوة؟
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
الأكثر تفاعلا
1مقتل دركي على يد صهره ببشار
2مكالمة تنقذ عائلة من الموت بالبليدة
3بيع ملفّات مزوّرة للحصول على "فيزا شنغن" بمليون سنتيم!
4توقيف 9 ليبيين حاولوا اختراق الحدود الجزائرية
5أطباء ينتفضون ضد الاعتداءات المتكررة عليهم بإيليزي
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
المسلمون بين سورة العصر وصورة العصر
ناصر الدّين الميلي
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم
عمار يزلي
السائح النائح
جمال لعلامي
قوم ولاّ طلّق!
صالح عوض
سورية.. ومدينة الورود
محمّد الهادي الحسني
تغيير (...)
سلطان بركاني
يغشّون ويأكلون الحرام في رمضان!
جمال لعلامي
الحصيلة.. والتبهديلة!
رشيد ولد بوسيافة
وزير لمدة 48 ساعة!
جمال لعلامي
صائم.. نائم!
الفيديو
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
توقيف 9 مهاجرين غير شرعيين
ضبط أزيد من 9 قناطير من الكيف المعالج بتلمسان
الشروق أون لاين
ضبط عناصر الدرك الوطني، الإثنين، بمغنية (ولاية تلمسان) أزيد من 9 قناطير من الكيف المعالج بالإضافة إلى مركبتين.
تغطيات ذات صلة
ضبط أزيد من 9 قناطير من الكيف المعالج بتلمسان
موثقة وشاب متهمان بالاحتيال على 35 وريثا بعين تموشنت
سكان قرية نزلة يشلون البلدية والجزائرية للمياه
كارثة بيئية تهدد سكان حي بومزراق بباب الوادي
شبح السنة البيضاء يهدد كلية الحقوق بالبويرة
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني، يوم 29 مايو 2017 بمغنية، ولاية تلمسان (الناحية العسكرية الثانية)، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب9 قناطير و20 كيلوغرام بالإضافة إلى مركبتين".
وببرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة)، "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مركبة رباعية الدفع و3 أطنان و125 كيلوغراما من السميد، كانت موجهة للتهريب".
كما تم، حسب نفس المصدر، "توقيف تسعة (9) مهاجرين غير شرعيين بكل من تلمسان وبشار".