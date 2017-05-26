استقالة مدير الاتصالات في البيت الأبيض

date 2017/05/30 views 246 comments 0
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icon-writer وكالات - الشروق أونلاين

استقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض مايك دوبكي بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على توليه منصبه، كما أورد موقع "بي بي سي عربي"، الثلاثاء.

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وكان الرئيس دونالد ترامب قد عين دوبكي من أجل إعادة صياغة الإستراتيجية الإعلامية داخل البيت الأبيض.

ولم يصدر بعد إعلان رسمي بشأن استقالته.

وتفيد الأنباء، بأن الناطق باسم البيت الأبيض شين سبايسر سيتولى مهام مدير الاتصالات في إطار التعديلات الجديدة.

ويُعتقد أن ترامب قد سئم السياسة الإعلامية التي يتبعها البيت الأبيض حالياً، وطرح فكرة إلغاء الإيجاز الصحفي اليومي على أن يعقد مؤتمراً بنفسه كل أسبوعين.

ولم يعمل دوبكي في الحملة الانتخابية لترامب، ولم يُنظر إليه على أنه من الموالين له.

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