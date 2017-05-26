توزيع 3300 سكن "عدل1" بسيدي عبد الله شرفة: برنامج السكن مستمر إلى غاية انتهائه كليا

شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، الثلاثاء، في تسليم مفاتيح 3300 سكن بصيغة البيع بالإيجار بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) لفائدة مكتتبي 2001 و2002.

واعتبر وزير السكن والعمران والمدينة، يوسف شرفة، خلال إشرافه على حفل لتسليم المفاتيح أن توزيع هذه الحصة الجديدة من السكنات يعد "إشارة قوية على تواصل البرنامج عبر كل ولايات الوطن وفقا لما هو مسطر له من أجل طي ملف عدل 1 والشروع مباشرة بإسكان مكتتبي عدل 2".

وأكد شرفة- في أول خرجة ميدانية بعد تنصيبه عزمه على "مواصلة المهمة التي بدأها الوزير الأول بنفس الحيوية والوتيرة من أجل تنفيذ برنامج الرئيس الرامي إلى امتصاص أزمة السكن والقضاء على السكن الهش".

وفي نفس السياق، أضاف بأن برنامج السكن في الجزائر والذي يحظى بالأولوية في النفقات العمومية مستمر إلى غاية انتهائه بشكل كلي.

ويعتزم الصندوق الوطني للسكن دفع 60 مليار دج في إطار تسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار والعمومي الإيجاري (الاجتماعي) لتضاف إلى أكثر من 74 مليار دج تم دفعها الأسبوع الماضي يذكر الوزير.

وستسمح هذه الجهود بالحفاظ على نفس وتيرة الانجاز المسجلة في السنوات الأخيرة، حيث ينتظر أن يتم استلام حوالي 300 ألف سكن في عام 2017، حسب الوزير الجديد.