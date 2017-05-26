آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
"أوبك" تتفق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر
-
المحققون يكشفون تفاصيل التفجير الدامي في مانشستر
-
الإعاقة تغتال حلم بشرى في أن تكون شرطية
-
أردوغان أول رئيس يجمع بين رئاسة الدولة وزعامة حزب منذ 70 عاماً في تركيا
-
ميركل وماكرون.. نحو خطط لإصلاح الإتحاد الأوروبي
-
إسطنبول.. ملاذ لصُلْع العالم!
-
الكوليرا تقتل 34 يمنياً ومخاوف متزايدة من انتشار الوباء
-
رغم الحرب والفقر.. الطلب على القات لا يتوقف في اليمن!!
-
صعود ماكرون السريع.. من سياسي مغمور لرئيس فرنسا الجديد
-
برومو عدد شهر ماي من مجلة الشروق العربي
توزيع 3300 سكن "عدل1" بسيدي عبد الله
شرفة: برنامج السكن مستمر إلى غاية انتهائه كليا
شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، الثلاثاء، في تسليم مفاتيح 3300 سكن بصيغة البيع بالإيجار بسيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) لفائدة مكتتبي 2001 و2002.
واعتبر وزير السكن والعمران والمدينة، يوسف شرفة، خلال إشرافه على حفل لتسليم المفاتيح أن توزيع هذه الحصة الجديدة من السكنات يعد "إشارة قوية على تواصل البرنامج عبر كل ولايات الوطن وفقا لما هو مسطر له من أجل طي ملف عدل 1 والشروع مباشرة بإسكان مكتتبي عدل 2".
وأكد شرفة- في أول خرجة ميدانية بعد تنصيبه عزمه على "مواصلة المهمة التي بدأها الوزير الأول بنفس الحيوية والوتيرة من أجل تنفيذ برنامج الرئيس الرامي إلى امتصاص أزمة السكن والقضاء على السكن الهش".
وفي نفس السياق، أضاف بأن برنامج السكن في الجزائر والذي يحظى بالأولوية في النفقات العمومية مستمر إلى غاية انتهائه بشكل كلي.
ويعتزم الصندوق الوطني للسكن دفع 60 مليار دج في إطار تسوية مستحقات مؤسسات الإنجاز التي تشرف على المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار والعمومي الإيجاري (الاجتماعي) لتضاف إلى أكثر من 74 مليار دج تم دفعها الأسبوع الماضي يذكر الوزير.
وستسمح هذه الجهود بالحفاظ على نفس وتيرة الانجاز المسجلة في السنوات الأخيرة، حيث ينتظر أن يتم استلام حوالي 300 ألف سكن في عام 2017، حسب الوزير الجديد.
djamel2017/05/30 على 15:471
يعد "إشارة قوية على تواصل البرنامج عبر كل ولايات الوطن..." شوف كيفاش يصورو مهازل الي انجازات ... واحد يخلص و ينتضر 16 سنة لسكن في عمارة ... بلاد المهازل ... انا نروح نبني فى اسبوع منزل من طوب كيما كانو اجدادنا و ما نقارعش عمر طويل ..