دعت المسلمات للتخلي عنه سياسية بريطانية للمسلمين: النقاب سيختفي بعد 20 سنة

نشرت صحيفة التايمز البريطانية، الثلاثاء، تقريراً بعنوان "البارونة سعيدة وارسي تدعو المسلمات إلى التخلي عن ارتداء النقاب".

وقال التقرير، إن "السياسية البريطانية المرموقة تأمل أن يختفي النقاب من بريطانيا خلال 20 سنة".

وأضافت التايمز، إن "البارونة المسلمة سعيدة وارسي (46 عاماً) أكدت أنها لا تريد أن يكون منع النقاب أمراً مفروضاً على النساء المسلمات بل تريد من البريطانيات المسلمات أن يتوصلن لهذا القرار بأنفسهن".

وأردفت "لا أعرف ما دور النقاب في المجتمع الإسلامي البريطاني.. أدرك أنه استخدم منذ القدم في السعودية لوقاية الفتيات المسلمات من رمال الصحراء".

ومضت قائلة: "لا أعتقد أننا نمر في أي صحراء هنا في بريطانيا ولسنا بحاجة للنقاب لحماية عيوننا من دخول الرمال إليها".

وقالت البارونة، إنها ترى تشابهاً بين زي بعض المسلمات اليوم وما كانت ترتديه "مجموعة صغيرة من المحافظات" في بريطانيا في الخمسينيات من القرن العشرين.

وأوضحت أن والدتها أخبرتها أنها حين وفدت إلى بريطانيا في الستينيات كانت بعض النساء في بريطانيا يرتدين أغطية لرؤوسهن.

واختتم التقرير بقول وارسي (المحامية والسياسية من أصل باكستاني): "الأمر يذهلني أحياناً لأنك لو استمعت إلى (رابطة الدفاع الإنجليزية) الذين يريدون العودة إلى بريطانيا الخمسينيات، اعتقد أن عليهم التوجه إلى منازل مسلمين، حيث توجد بريطانيا الخمسينيات".

وتأتي تصريحات وارسي، بعد شهر من إعلان حزب الاستقلال البريطاني نيته العمل على حظر غطاء الوجه (النقاب)، الذي ترتديه بعض النساء المسلمات في المملكة المتحدة.

وكان رئيس الحزب بول نوتال قد قال في حديث له مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن "ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة يقف حاجزاً أمام الانسجام المجتمعي، كما يمثل خطورة أمنية".