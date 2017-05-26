عرضت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة، الثلاثاء، تقديم مساعدتها لإجلاء اللاجئين السوريين العالقين على الحدود المغربية الجزائرية منذ منتصف أفريل الماضي.
وقال بيان للمفوضية نشر على موقعها "لقد تقطعت السبل باللاجئين السوريين الواحد والأربعين على الحدود الجزائرية المغربية النائية منذ 17 أبريل 2017. وتعتبر كل من الجزائر والمغرب بأن هذه المجموعة ليست على أرض كل منهما، بيد أن المفوضية تدعو إلى التصرف سريعاً لجلب اللاجئين إلى بر الأمان انطلاقاً من اعتبارات إنسانية وهي على أتم استعداد لعرض مساعيها الحميدة لتنسيق إجلائم وإنقاذ حياتهم".
وأشار "نحث الجزائر والمغرب على العمل معنا من أجل إنهاء هذا الوضع الخطير الذي لا يمكن التهاون به بالنسبة لهؤلاء اللاجئين السوريين العالقين والذين تغلب عليهم حالة من اليأس".
وأوضح "هناك حاجة ملحة في هذه المسألة، وندعو الحكومتين إلى اتخاذ خطوات فورية وبناءة للالتزام بالموجبات الإنسانية الدولية وإجلاء هذه الفئة الضعيفة".
ووفق البيان "تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى توفير العبور والدخول العاجل والآمن للاجئين السوريين الذين تقطعت بهم السبل ويتواجدون في ظروف صعبة على الحدود الجزائرية المغربية".
وكانت منظمة هيومن رايت ووتش الحقوقية قد أكدت قبل أيام أن المغرب أخل بالتزاماته الدولية حيال اللاجئين السوريين بعد طرده حوالي خمسين لاجئا سوريا من أراضيه.
ونقلت المنظمة شهادات للاجئين سوريين تكذب رواية الرباط حول ترحيل هؤلاء اللاجئين من الجزائر نحو تراب المملكة .
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اللاجئون السوريون العالقون على الحدود
الأمم المتحدة تعرض الوساطة بين المغرب والجزائر
عبد الرزاق.ب
عرضت مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة، الثلاثاء، تقديم مساعدتها لإجلاء اللاجئين السوريين العالقين على الحدود المغربية الجزائرية منذ منتصف أفريل الماضي.
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وقال بيان للمفوضية نشر على موقعها "لقد تقطعت السبل باللاجئين السوريين الواحد والأربعين على الحدود الجزائرية المغربية النائية منذ 17 أبريل 2017. وتعتبر كل من الجزائر والمغرب بأن هذه المجموعة ليست على أرض كل منهما، بيد أن المفوضية تدعو إلى التصرف سريعاً لجلب اللاجئين إلى بر الأمان انطلاقاً من اعتبارات إنسانية وهي على أتم استعداد لعرض مساعيها الحميدة لتنسيق إجلائم وإنقاذ حياتهم".
وأشار "نحث الجزائر والمغرب على العمل معنا من أجل إنهاء هذا الوضع الخطير الذي لا يمكن التهاون به بالنسبة لهؤلاء اللاجئين السوريين العالقين والذين تغلب عليهم حالة من اليأس".
وأوضح "هناك حاجة ملحة في هذه المسألة، وندعو الحكومتين إلى اتخاذ خطوات فورية وبناءة للالتزام بالموجبات الإنسانية الدولية وإجلاء هذه الفئة الضعيفة".
ووفق البيان "تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى توفير العبور والدخول العاجل والآمن للاجئين السوريين الذين تقطعت بهم السبل ويتواجدون في ظروف صعبة على الحدود الجزائرية المغربية".
وكانت منظمة هيومن رايت ووتش الحقوقية قد أكدت قبل أيام أن المغرب أخل بالتزاماته الدولية حيال اللاجئين السوريين بعد طرده حوالي خمسين لاجئا سوريا من أراضيه.
ونقلت المنظمة شهادات للاجئين سوريين تكذب رواية الرباط حول ترحيل هؤلاء اللاجئين من الجزائر نحو تراب المملكة .